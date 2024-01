Althea Ducati: un pilota in più e il Campionato del Mondo Enduro

Genesio Bevilacqua ha già vissuto molte esperienze nel paddock della SBK. La prima partecipazione della sua azienda Althea, nota per i suoi sanitari in ceramica di classe, risale al 2007, quando Katsuaki Fujiwara e Lorenzo Alfonsi guidarono una Honda CBR600RR Supersport.

Nel 2011, il team Althea ha vinto il titolo del Campionato Mondiale Superbike con Carlos Checa. Nel 2012, il team si è classificato al quarto posto nel campionato mondiale e nel 2013 la Ducati ha presentato la 1199 Panigale R e ha installato nuovamente un team di lavoro. Althea ha gareggiato con Aprilia per un anno, poi di nuovo con Ducati nel 2014 e nel 2015.



Dal 2016 al 2018, Althea è stata l'ammiraglia di BMW, ma nel 2019 la casa bavarese è tornata nel Campionato Mondiale Superbike come team ufficiale e si è alleata con Shaun Muir Racing.



Althea si è poi alleata con MIE Racing, insieme volevano diventare il team factory Superbike di Honda. Tuttavia, la Honda Racing Corporation è stata coinvolta solo nel 2019; l'azienda giapponese ha creato un proprio team per il 2020 e ha portato la CBR1000RR.



Nell'agosto del 2020, Bevilacqua si ritira dal Campionato del Mondo per la delusione; dopo Ducati e BMW, anche Honda gli passa il testimone per il team ufficiale.



Nel 2022 si è assistito al ritorno dell'appassionato di moto nel Campionato del Mondo Supersport, quando ha ingaggiato Federico Caricasulo, secondo classificato nel Campionato del Mondo 2019. L'ormai ventisettenne si è classificato quinto nel Campionato del Mondo, migliorando addirittura di una posizione l'anno precedente. Con lui Althea ha festeggiato dodici podi, tra cui l'acclamata vittoria in Indonesia nel 2023.



Per questa stagione Caricasulo si è unito al team Motozoo, che è passato da Kawasaki a MV Agusta. Bevilacqua ha poi preso Niccolò Antonelli, raddoppiando l'impegno e portando il polacco Piotr Biesiekirski su una seconda Ducati V2.



Antonelli è diventato campione italiano 125cc nel 2011 e ha corso nel Campionato del Mondo Moto3 dal 2012 al 2021, in cui ha ottenuto quattro vittorie, undici podi e nove pole position. La sua migliore stagione è stata nel 2015, quando ha concluso il campionato del mondo al quinto posto in sella alla Honda. Negli ultimi due anni Antonelli ha provato a partecipare al campionato del mondo Moto2, ma non è riuscito a imporsi.



Anche Biesiekirski, nato a Varsavia, ha esperienza in Moto2. "La Ducati è una moto diversa da quelle che ho guidato finora, quindi ho ancora qualcosa da imparare", dice il 22enne. "Dopo essere venuto in Italia e aver provato la moto con la squadra, tutti i miei dubbi sono scomparsi. Mi sono innamorato dello stile di guida della 955 e il team ha superato tutte le mie aspettative. Sono sicuro che abbiamo un ottimo pacchetto, sia a livello tecnico che personale".



Bevilacqua aveva già creato un team di enduro nel 2022, per la sua connazionale Alessia Ida, pluricampionessa mondiale di jet ski. Ora Althea sta ampliando il suo coinvolgimento e parteciperà al Campionato del Mondo con lo svedese Lucas Vagberg, che guiderà una Husqvarna 450cc.



"Questo è un altro sogno che si realizza per me", ha detto il capo di Althea. Sono un appassionato pilota di enduro, quindi posso trascorrere il mio tempo libero all'aria aperta". Il team Ecosantagata Althea Racing significa anche fuoristrada".