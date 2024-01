Althea Ducati: Mais um piloto - e o Campeonato do Mundo de Enduro

Genesio Bevilacqua já passou por muita coisa no paddock do SBK. Vimos o primeiro envolvimento da sua empresa Althea, conhecida pelos seus elegantes acessórios de cerâmica para casa de banho, em 2007, quando Katsuaki Fujiwara e Lorenzo Alfonsi pilotaram uma Honda CBR600RR Supersport.

Em 2011, a equipa Althea ganhou o título do Campeonato do Mundo de Superbike com Carlos Checa. Em 2012, ainda terminou em 4º lugar no Campeonato do Mundo e, em 2013, a Ducati lançou a 1199 Panigale R e instalou novamente uma equipa de trabalho. Althea competiu com a Aprilia por um ano, depois novamente com a Ducati em 2014 e 2015.



De 2016 a 2018, a Althea foi o carro-chefe da BMW, mas em 2019 o fabricante bávaro retornou ao Campeonato Mundial de Superbike como uma equipe de fábrica e se aliou à Shaun Muir Racing.



Althea então se uniu à MIE Racing, juntos eles queriam se tornar a equipe de Superbike de fábrica da Honda. No entanto, a Honda Racing Corporation só esteve envolvida em segundo plano em 2019; a empresa japonesa montou sua própria equipe para 2020 e trouxe o CBR1000RR-R.



Em agosto de 2020, Bevilacqua retirou-se do Campeonato do Mundo em deceção; depois da Ducati e da BMW, a Honda também o passou para a equipa de trabalho.



Em 2022, vimos o regresso do entusiasta das motos ao Campeonato do Mundo de Supersport, quando assinou com Federico Caricasulo, o vice-campeão do Campeonato do Mundo de 2019. O agora com 27 anos terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo e até melhorou uma posição no ano anterior. Althea celebrou doze pódios com ele, incluindo a aclamada vitória na Indonésia em 2023.



Caricasulo juntou-se à equipa Motozoo para esta época, que trocou a Kawasaki pela MV Agusta. Bevilacqua contratou então Niccolo Antonelli, duplicou o compromisso e trouxe o piloto polaco Piotr Biesiekirski para uma segunda Ducati V2.



Antonelli tornou-se campeão italiano de 125cc em 2011 e participou no Campeonato do Mundo de Moto3 de 2012 a 2021, no qual conquistou quatro vitórias, onze pódios e nove pole positions. A sua melhor época foi em 2015, quando terminou em quinto lugar no Campeonato do Mundo com a Honda. Antonelli tentou a sua sorte no Campeonato do Mundo de Moto2 nos últimos dois anos, mas não conseguiu impor-se.



Biesiekirski, nascido em Varsóvia, também tem experiência em Moto2. "A Ducati é uma mota diferente das que pilotei até agora, por isso ainda tenho algo a aprender", diz o jovem de 22 anos. "Depois de vir para Itália e testar a moto com a equipa, todas as minhas dúvidas desapareceram. Apaixonei-me pelo estilo de condução da 955 e a equipa superou todas as minhas expectativas. Tenho a certeza de que temos um ótimo pacote, tanto a nível técnico como pessoal."



Bevilacqua já montou uma equipa de enduro em 2022, na altura para a sua compatriota Alessia Ida, a múltipla campeã mundial de jet ski. A Althea está agora a expandir o seu envolvimento e irá competir no Campeonato do Mundo com o sueco Lucas Vagberg, que irá pilotar uma Husqvarna de 450cc.



"Este é mais um sonho tornado realidade para mim", disse o chefe da Althea. "Eu próprio sou um piloto de enduro apaixonado, por isso posso passar o meu tempo livre ao ar livre. A equipa Ecosantagata Althea Racing também significa todo-o-terreno."