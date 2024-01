Avec des motos d'usine Kawasaki : Puccetti veut sortir de l'ornière

Le team Kawasaki Puccetti veut renouer avec le succès dans le championnat du monde Superbike et Supersport après une saison 2023 ratée. Le propriétaire Manuel Puccetti respire la confiance avant les tests de Jerez et de Portimao.

Dans cinq semaines, le championnat du monde Superbike et Supersport débutera la nouvelle saison à Phillip Island (Australie). D'ici là, plusieurs journées d'essais sont encore au programme. Les tests de Jerez (Espagne) et de Portimao (Portugal) à la fin du mois de janvier sont un premier indicateur de la qualité du travail des usines et des équipes pendant les mois d'hiver.

L'équipe italienne Kawasaki Puccetti Racing sera également présente dans les deux catégories pour la saison 2024, avec Can Öncü et la ZX-6R dans la catégorie Supersport et Tito Rabat avec la ZX-10RR dans la catégorie Superbikes. "La pause hivernale touche à sa fin, nous sommes impatients de retourner sur la piste avec nos pilotes et de travailler avec eux lors des essais avant le début de la saison à Phillip Island", déclare le chef d'équipe Manuel Puccetti, euphorique. "Nous aurons beaucoup de nouvelles choses à tester, tant pour la moto d'Öncü que pour celle de Rabat".

Il sera intéressant de voir si Can Öncü pourra retrouver sa force d'antan après sa blessure compliquée de l'année dernière. Le jeune homme de 20 ans s'était cassé l'ulna et le radius de l'avant-bras gauche après sa chute lors de la deuxième course Supersport à Assen le 23 avril et souffrait depuis d'une paralysie du nerf radial. Malgré ce handicap et une pause de plusieurs mois, Öncü a obtenu la troisième place lors de la deuxième course de la finale de la saison à Jerez.

Le 12 novembre, le jeune Turc a dû subir une nouvelle opération après qu'il a été constaté que le nerf endommagé ne se régénérerait pas complètement. Reste à savoir si la transplantation nerveuse effectuée apportera les progrès escomptés et si le protégé du quintuple champion du monde de Supersport Kenan Sofuoglu pourra à nouveau bouger normalement sa main. "Je reviendrai plus fort sur la piste et obtiendrai de meilleurs résultats", a déclaré Öncü, combatif, juste après l'opération.

Öncü effectuera cinq jours d'essais à Jerez du 20 au 22 janvier et les 24 et 25 janvier. "Can doit se réhabituer à sa moto après l'opération et des mois d'absence du circuit", souligne Puccetti. "Nous croyons en lui et sommes certains qu'il peut réaliser une saison de haut niveau".

L'espoir d'une meilleure saison 2024 est en tout cas grand chez Puccetti. En effet, outre la longue blessure d'Öncü, l'équipe cliente de Kawasaki a connu une saison noire en 2023 dans la catégorie Superbike. Déjà après les quatre premiers week-ends de course décevants, les Italiens et l'ancien champion du monde Tom Sykes se sont séparés après le meeting de Barcelone. Tito Rabat a terminé la saison sans succès notable. La déception était grande, Puccetti se voyait en perte de vitesse avec un matériel inférieur.

A la fin de la saison, tout semblait indiquer un changement de marque, un accord avec Ducati était quasiment fixé. C'est alors qu'est arrivée, juste à temps, l'offre du soutien de Kawasaki. Puccetti a cru à nouveau à un avenir avec le constructeur japonais et est prêt à poursuivre le partenariat qui dure depuis 15 ans. Lors de la finale de la saison à Jerez, Rabat a laissé entrevoir que la voie choisie permettrait de renouer avec les succès d'antan - avec une moto d'usine, l'Espagnol a vécu son meilleur week-end de 2023 en se classant 11e, 15e et 14e.

"Tito pilotera cette année une ZX-10RR avec les spécifications d'usine. Cela devrait lui permettre de se classer régulièrement dans le top 10. Merci à Kawasaki et à KRT pour leur soutien", déclare Puccetti qui se réjouit de la saison à venir.



Rabat testera la moto d'usine et les mises à jour fournies par Kawasaki les 24 et 25 janvier à Jerez et les 29 et 30 janvier à Portimao.