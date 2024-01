Con le moto da lavoro Kawasaki: Puccetti vuole uscire dalla crisi

Tra cinque settimane, il Campionato Mondiale Superbike e Supersport darà il via alla nuova stagione a Phillip Island (Australia). Fino ad allora sono in programma ancora alcuni giorni di test. I test di Jerez (Spagna) e Portimao (Portogallo), che si svolgeranno a fine gennaio, sono un primo indicatore di quanto le fabbriche e i team abbiano lavorato bene durante i mesi invernali.

Anche il team italiano Kawasaki Puccetti Racing sarà rappresentato in entrambe le classi nella stagione 2024, con Can Öncü e la ZX-6R nella categoria Supersport e Tito Rabat con la ZX-10RR nella Superbike. "La pausa invernale è quasi finita e non vediamo l'ora di tornare in pista e di lavorare con i nostri piloti nei test prima dell'apertura della stagione a Phillip Island", ha dichiarato euforico il Team Principal Manuel Puccetti. "Avremo molte novità da testare, sia per la moto di Öncü che per quella di Rabat".

Sarà emozionante vedere se Can Öncü riuscirà a ritrovare la sua vecchia forza dopo il complicato infortunio dello scorso anno. Dopo la caduta nella seconda gara della Supersport ad Assen il 23 aprile, il ventenne si è rotto l'ulna e il radio dell'avambraccio sinistro e da allora soffre di paralisi del nervo radiale. Nonostante questo handicap e un'interruzione di diversi mesi, Öncü è arrivato terzo nella seconda gara del finale di stagione a Jerez.

Il 12 novembre, il giovane turco ha dovuto subire un'altra operazione dopo che è stato stabilito che il nervo danneggiato non si sarebbe rigenerato completamente. Resta da vedere se il trapianto del nervo porterà i progressi sperati e se il pupillo del cinque volte campione del mondo Supersport Kenan Sofuoglu sarà di nuovo in grado di muovere normalmente la mano. "Tornerò in pista più forte e otterrò risultati migliori", ha dichiarato Öncü in tono combattivo subito dopo l'operazione.

Öncü completerà cinque giorni di test dal 20 al 22 gennaio e il 24 e 25 gennaio a Jerez. "Can deve riabituarsi alla moto dopo l'operazione e i mesi di assenza dalla pista", ha sottolineato Puccetti. "Crediamo in lui e siamo sicuri che potrà portare a termine una stagione ai massimi livelli".

In ogni caso, Puccetti nutre grandi speranze per una stagione 2024 migliore. Oltre al lungo infortunio di Öncü, il team clienti Kawasaki ha vissuto una stagione disastrosa nella categoria Superbike nel 2023. Dopo i deludenti primi quattro weekend di gara, gli italiani e l'ex campione del mondo Tom Sykes si sono separati dopo l'incontro di Barcellona. Tito Rabat ha concluso la stagione senza successi degni di nota. La delusione è stata grande, Puccetti si è visto in una posizione perdente con materiale inferiore.

Alla fine della stagione, tutto sembrava pronto per un cambio di marca e l'accordo con la Ducati era praticamente concluso. Poi, appena in tempo, arrivò l'offerta di un sostegno da parte della Kawasaki. Puccetti ha creduto ancora una volta in un futuro con la casa giapponese ed è disposto a continuare la collaborazione che dura ormai da 15 anni. Nel finale di stagione a Jerez, Rabat ha dato la prospettiva di poter costruire su vecchi successi con la strada scelta - lo spagnolo ha vissuto il suo miglior weekend del 2023 con una moto ufficiale, finendo 11°, 15° e 14°.

"Quest'anno Tito guiderà una ZX-10RR specifica per la fabbrica. Questo dovrebbe consentirgli di finire regolarmente nella top ten. Grazie a Kawasaki e KRT per il loro supporto", afferma Puccetti, guardando alla prossima stagione.



Rabat proverà la moto ufficiale e gli aggiornamenti forniti da Kawasaki il 24 e 25 gennaio a Jerez e il 29 e 30 gennaio a Portimao.