Com as motos de trabalho Kawasaki: Puccetti quer sair da crise

A equipa Kawasaki Puccetti quer voltar ao caminho do sucesso no Campeonato do Mundo de Superbike e Supersport depois de uma época de 2023 desastrosa. O proprietário Manuel Puccetti exala confiança antes dos testes em Jerez e Portimão.

Dentro de cinco semanas, o Campeonato do Mundo de Superbike e Supersport dará início à nova temporada em Phillip Island (Austrália). Até lá, ainda há alguns dias de testes no programa. Os testes em Jerez (Espanha) e Portimão (Portugal), no final de janeiro, são um primeiro indicador do bom trabalho das fábricas e das equipas durante os meses de inverno.

A equipa italiana da Kawasaki Puccetti Racing também estará representada em ambas as classes na época de 2024 - com Can Öncü e a ZX-6R na categoria Supersport e Tito Rabat com a ZX-10RR nas Superbikes. "A pausa de inverno está quase a terminar e mal podemos esperar para regressar à pista de corrida e trabalhar com os nossos pilotos nos testes antes da abertura da época em Phillip Island," disse eufórico o Diretor de Equipa Manuel Puccetti. "Vamos ter muitas coisas novas para testar, tanto para a mota de Öncü como para a de Rabat."

Será emocionante ver se Can Öncü consegue recuperar a sua antiga força após a complicada lesão do ano passado. O jovem de 20 anos partiu o cúbito e o rádio do antebraço esquerdo após um acidente na segunda corrida de Supersport em Assen, a 23 de abril, e desde então tem sofrido de paralisia do nervo radial. Apesar desta desvantagem e de uma paragem de vários meses, Öncü terminou em terceiro lugar na segunda corrida do final da época em Jerez.

Em 12 de novembro, o jovem turco teve de ser submetido a uma nova operação, depois de se ter verificado que o nervo danificado não se regenerava totalmente. Resta saber se o transplante de nervo trará os progressos esperados e se o protegido do pentacampeão mundial de Supersport Kenan Sofuoglu poderá voltar a mexer a mão normalmente. "Vou regressar às pistas mais forte e conseguir melhores resultados", disse Öncü num tom combativo imediatamente após a operação.

Öncü vai completar cinco dias de testes, de 20 a 22 de janeiro e a 24 e 25 de janeiro em Jerez. "Can tem de se habituar de novo à sua moto depois da operação e dos meses longe da pista de corrida", sublinhou Puccetti. "Acreditamos nele e temos a certeza de que ele pode completar uma temporada ao mais alto nível."

Em todo o caso, Puccetti tem grandes esperanças numa melhor época de 2024. Para além da longa lesão de Öncü, a equipa cliente da Kawasaki também teve uma época desastrosa na categoria Superbike em 2023. Após os decepcionantes quatro primeiros fins de semana de corrida, os italianos e o ex-campeão mundial Tom Sykes se separaram após o encontro em Barcelona. Tito Rabat terminou a época sem qualquer sucesso notável. A desilusão foi grande, Puccetti viu-se numa posição de derrota com material inferior.

No final da época, tudo parecia estar preparado para uma mudança de marca, e um acordo com a Ducati estava praticamente concluído. Então, a oferta de apoio de fábrica da Kawasaki chegou mesmo a tempo. Puccetti voltou a acreditar num futuro com o fabricante japonês e está disposto a continuar a parceria de 15 anos. No final da temporada, em Jerez, Rabat manteve a perspetiva de poder construir sobre antigos sucessos com o caminho escolhido - o espanhol experimentou o seu melhor fim de semana de 2023 com uma máquina de fábrica, terminando em 11º, 15º e 14º.

"O Tito vai correr com uma ZX-10RR de fábrica este ano. Isto deverá permitir-lhe terminar regularmente entre os dez primeiros. Obrigado à Kawasaki e à KRT pelo seu apoio," diz Puccetti, ansioso pela próxima época.



Rabat vai testar a moto de fábrica e as actualizações fornecidas pela Kawasaki nos dias 24 e 25 de janeiro em Jerez e nos dias 29 e 30 de janeiro em Portimão.