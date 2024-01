Marcel Schrötter (MV Agusta): Decisión tras el test

Marcel Schrötter terminó su primera temporada en el Campeonato del Mundo de Supersport 2023 en tercera posición de la general. La estrella de Ducati Nicolo Bulega y Stefano Manzi (Yamaha) terminaron el año por delante del bávaro, que celebró siete podios con su MV Agusta F3 800 RR. Sin embargo, el piloto de 31 años no se ha subido a su moto desde octubre.

El sábado, él y su equipo iniciaron un test de cuatro días para preparar su segunda temporada en el Campeonato del Mundo de corta duración. "El primer día de entrenamientos ha sido positivo y estoy contento con la situación general. Es el típico Jerez, llovió el día anterior y la pista parecía que tardaba más de dos días en secarse en algunas curvas", dijo Schrötter en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Paramos por la mañana, pero salí por la tarde para comprobar la moto. Luego completamos tres buenos giros, no en condiciones perfectas, pero sí muy sólidos."

"No había rodado ni un metro con una moto de carretera y slicks desde el último test de octubre, así que estoy satisfecho. Sólo he tenido cuatro días de entrenamiento de motocross durante el invierno", fue su conclusión inicial el sábado por la tarde. "Pero he empezado bien, me siento bien y el día ha sido muy positivo. El domingo podremos empezar a trabajar de manera más específica. Después, aún nos quedan dos días y el test oficial antes del inicio de la temporada".

¿Qué hay en el programa de pruebas para él y su equipo MV Agusta Reparto Corse? "Estamos probando un chasis diferente que ya probamos en octubre. Es un fabricante diferente. Entonces no tuvimos mejores sensaciones enseguida, pero las condiciones tampoco eran perfectas", aclara Schrötter.

"Es un año muy importante para el equipo, así que queríamos al menos empezar con las mismas piezas que el año pasado. No obstante, queremos averiguar en buenas condiciones si, después de todo, podemos tener alguna ventaja con el nuevo chasis. Queremos tomar una decisión después del test", dijo el ex piloto de GP, que ha encontrado su nuevo hogar en el Campeonato del Mundo de Supersport. "Ese es el plan para el test, y por supuesto también trabajaremos en la puesta a punto. Queremos mejorar la moto para mi estilo de pilotaje".