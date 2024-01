Marcel Schrötter (MV Agusta) : décision après test

Marcel Schrötter a terminé sa première saison dans le championnat du monde Supersport 2023 à la troisième place du classement général. La star Ducati Nicolo Bulega et Stefano Manzi (Yamaha) ont terminé l'année devant le Bavarois, qui a fêté sept podiums sur sa MV Agusta F3 800 RR. Mais depuis le mois d'octobre, le pilote de 31 ans ne s'est pas assis sur son outil de travail.

Samedi, il a entamé avec son équipe un test de quatre jours qui servira de préparation à sa deuxième saison dans le championnat du monde proche de la série. "Le premier jour de test a été positif et je suis content de la situation générale. C'est typique de Jerez, il a plu la veille et la piste a séché dans certains virages pendant plus de deux jours", a rapporté Schrötter lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com. "Le matin, nous avons encore été suspendus, mais l'après-midi, je suis sorti pour vérifier la moto. Nous avons alors réalisé trois bons tours, pas avec des conditions parfaites, mais tout de même très solides".

"Je n'ai pas fait un mètre avec une moto de route et des slicks depuis le dernier test en octobre, je suis donc satisfait. Je n'ai eu que quatre jours d'entraînement au motocross pendant l'hiver", tel était le premier bilan qu'il tirait samedi soir. "Mais j'ai pris un bon départ, je me sens bien et la journée a été très positive. Dimanche, nous pourrons commencer à travailler de manière plus ciblée. Ensuite, il nous restera encore deux jours et le test officiel avant le début de la saison".

Qu'est-ce qui est au programme des tests pour lui et son équipe MV Agusta Reparto Corse ? "Nous testons un autre châssis que nous avons déjà essayé en octobre. C'est un autre constructeur. A l'époque, nous n'avions pas eu de meilleures sensations du premier coup, mais les conditions n'étaient pas non plus parfaites", a clarifié Schrötter.

"C'est une année très importante pour l'équipe, nous voulions donc au moins commencer avec les mêmes pièces que l'an dernier. Cependant, nous voulons voir dans de bonnes conditions si nous pouvons avoir un avantage avec le nouveau châssis. Après le test, nous voulons prendre une décision", a déclaré l'ancien pilote de GP qui a trouvé sa nouvelle maison dans le championnat du monde Supersport. "C'est ce que nous prévoyons pour le test et nous allons bien sûr travailler sur les réglages. Nous voulons améliorer la moto pour mon style de pilotage".