Marcel Schrötter (MV Agusta): decisione dopo il test

Marcel Schrötter ha concluso la sua prima stagione nel Campionato Mondiale Supersport 2023 al terzo posto assoluto. La stella della Ducati Nicolo Bulega e Stefano Manzi (Yamaha) hanno concluso l'anno davanti al bavarese, che ha festeggiato sette podi in sella alla sua MV Agusta F3 800 RR. Tuttavia, il 31enne non è salito in sella alla sua moto da ottobre.

Sabato, insieme al suo team, ha iniziato un test di quattro giorni in preparazione della sua seconda stagione nel campionato mondiale di stretta derivazione. "Il primo giorno di test è stato positivo e sono contento della situazione generale. È tipico di Jerez, ha piovuto il giorno prima e la pista sembrava richiedere più di due giorni per asciugarsi in alcune curve", ha detto Schrötter in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ci siamo fermati al mattino, ma sono uscito nel pomeriggio per controllare la moto. Abbiamo poi completato tre buoni giri, non in condizioni perfette, ma comunque molto solidi".

"Non percorrevo un metro con una moto da strada e le gomme slick dall'ultimo test di ottobre, quindi sono soddisfatto. Ho fatto solo quattro giorni di allenamento nel motocross durante l'inverno", è stata la sua conclusione iniziale sabato sera. "Ma ho iniziato bene, mi sento bene e la giornata è stata molto positiva. Domenica potremo iniziare a lavorare in modo più specifico. Dopodiché, abbiamo ancora due giorni e il test ufficiale prima dell'inizio della stagione".

Cosa c'è nel programma di test per lui e per il suo team MV Agusta Reparto Corse? "Stiamo testando un telaio diverso che abbiamo già provato a ottobre. Si tratta di un altro costruttore. Allora non abbiamo avuto subito un feeling migliore, ma anche le condizioni non erano perfette", ha chiarito Schrötter.

"È un anno molto importante per la squadra, quindi volevamo almeno partire con gli stessi ricambi dell'anno scorso. Tuttavia, vogliamo scoprire, in condizioni ottimali, se il nuovo telaio ci darà dei vantaggi. Vogliamo prendere una decisione dopo il test", ha detto l'ex pilota GP, che ha trovato la sua nuova casa nel Campionato del Mondo Supersport. "Questo è il piano per il test, e naturalmente lavoreremo anche sulla messa a punto. Vogliamo migliorare la moto per il mio stile di guida".