Marcel Schrötter (MV Agusta): Decisão após o teste

O piloto da MV Agusta Marcel Schrötter iniciou o seu primeiro teste de pré-época no Circuito de Jerez no sábado. No primeiro dia, o seu programa incluiu a aclimatação após uma longa paragem de inverno.

Marcel Schrötter terminou a sua primeira época no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 em terceiro lugar na geral. A estrela da Ducati Nicolo Bulega e Stefano Manzi (Yamaha) terminaram o ano à frente do bávaro, que celebrou sete pódios com a sua MV Agusta F3 800 RR. No entanto, o piloto de 31 anos não corre com a sua moto desde outubro.

No sábado, ele e a sua equipa iniciaram um teste de quatro dias em preparação para a sua segunda época no campeonato do mundo de produção. "O primeiro dia de testes foi positivo e estou satisfeito com a situação geral. É típico de Jerez, choveu no dia anterior e a pista pareceu demorar mais de dois dias a secar em algumas curvas," disse Schrötter numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Parámos de manhã, mas saí à tarde para verificar a moto. Depois completámos três boas curvas, não em condições perfeitas, mas ainda assim muito sólidas."

"Não ando um metro numa moto de estrada e com slicks desde o último teste em outubro, por isso estou satisfeito. Só tive quatro dias de treino de motocross durante o inverno", foi a sua conclusão inicial no sábado à noite. "Mas tive um bom começo, sinto-me bem e o dia foi muito positivo. No domingo podemos começar a trabalhar mais especificamente. Depois disso, ainda temos dois dias e o teste oficial antes do início da época."

O que está no programa de testes para ele e para a sua equipa MV Agusta Reparto Corse? "Estamos a testar um chassis diferente do que já testámos em outubro. É um fabricante diferente. Nessa altura, não tivemos logo uma melhor sensação, mas as condições também não eram perfeitas", esclareceu Schrötter.

"É um ano muito importante para a equipa, por isso queríamos pelo menos começar com as mesmas peças do ano passado. No entanto, queremos descobrir em boas condições se, afinal, podemos ter uma vantagem com o novo chassis. Queremos tomar uma decisão após o teste," disse o antigo piloto de GP, que encontrou a sua nova casa no Campeonato do Mundo de Supersport. "É esse o plano para o teste e, claro, também vamos trabalhar na afinação. Queremos melhorar a mota para o meu estilo de condução."