Marcel Schrötter: ¿MV Agusta con Öhlins o YSS?

Marcel Schrötter ya ha completado los tres primeros días de pruebas en el Circuito de Jerez, rodando del sábado al lunes como parte de un entrenamiento organizado por Rehm, antes de tomarse un descanso el martes.

El miércoles y el jueves tendrá lugar en Jerez el primer gran test invernal de 2024, en el que, además de la práctica totalidad del Campeonato del Mundo de Superbike, estarán presentes algunos pilotos de Supersport, entre ellos los dos equipos MV Agusta con Schrötter, que terminó tercero en el Mundial.

"Después de estos dos días de pruebas, hemos terminado con nuestro programa, que es suficiente", dijo Marcel a SPEEDWEEK.com en el paddock el martes por la tarde. "No tenemos un modelo nuevo, pero todavía hay muchas cosas que probar. No se nos permite cambiar tantas piezas en el Campeonato del Mundo de Supersport, pero siempre hay nuevas ideas."

En los últimos días, la atención se ha centrado en el chasis y se han realizado experimentos con elementos de suspensión de YSS; también se han completado pruebas comparativas. Como la mayoría de los pilotos, los de MV Agusta han viajado hasta ahora con material Öhlins.

"Probamos el material YSS el año pasado después de la temporada en Portimao", dijo Schrötter. "Pero entonces el tiempo era muy malo, no pudimos rodar mucho y por eso fue muy difícil tomar una decisión. Hasta ahora no hemos tomado una decisión, aunque la tendencia es favorable a YSS. He pasado mucho tiempo aquí en los últimos tres días y he hecho mucho trabajo de puesta a punto: vamos por el buen camino".

Lo que habla a favor de Öhlins: El material es bien conocido y el servicio es excelente. Sin embargo, si un equipo no quiere o no puede pagar el servicio y un técnico, no hay apoyo.

El material Öhlins actual de MV Agusta está al nivel técnico de hace tres años, por lo que sólo falta un paso para llegar a la última tecnología. El equipo recibiría los últimos elementos de muelles de YSS.

"No se trata de una cuestión económica, sino de rendimiento", subraya Schrötter. "Pero el material tiene que estar como mínimo al mismo nivel. Si en esta prueba somos igual de rápidos que con Öhlins, entonces el potencial es mayor. Si es así, el cambio tiene sentido, porque entonces tenemos dos o tres personas en boxes en cada carrera que pueden ocuparse de ciertas áreas individualmente y hacer ajustes si surgen problemas. Con Öhlins, estamos al límite en este aspecto".

Ya es seguro que el equipo Barni Spark Ducati con el piloto Yari Montella cambiará a YSS. YSS ha dicho que le gustaría tener un segundo equipo y se inclina por MV Agusta Reparto Corse. Dos equipos deberían ser el máximo en 2024 para garantizar el apoyo necesario.