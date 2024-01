Marcel Schrötter : MV Agusta avec Öhlins ou YSS ?

Marcel Schrötter a déjà effectué les trois premiers jours de test sur le circuit de Jerez, il a roulé dans le cadre d'un entraînement de l'entreprise Rehm de samedi à lundi, il a fait une pause le mardi.

Mercredi et jeudi, Jerez accueillera les premiers grands tests hivernaux de 2024. Outre la quasi-totalité du plateau du championnat du monde Superbike, quelques pilotes Supersport seront également présents, dont les deux équipes de MV Agusta avec Schrötter, troisième du championnat.

"Après ces deux jours de tests, nous avons terminé notre programme, ce qui est suffisant", a déclaré Marcel à SPEEDWEEK.com mardi soir dans le paddock. "Nous n'avons pas de nouveau modèle, mais il y a quand même beaucoup à essayer. Nous n'avons pas le droit d'échanger autant de pièces dans le championnat du monde Supersport, mais il y a toujours de nouvelles idées".

Ces derniers jours, l'accent a été mis sur le châssis et des éléments de suspension de la société YSS ont été expérimentés - des tests comparatifs ont également été effectués. Comme la plupart des pilotes, les pilotes MV-Agusta ont jusqu'à présent roulé avec du matériel Öhlins.

"Nous avons déjà essayé le matériel d'YSS à Portimao l'année dernière après la saison", a remarqué Schrötter. "Mais à l'époque, la météo était très modeste, nous n'avons pas beaucoup roulé et il était donc très difficile de prendre une décision. Pour l'instant, nous n'avons pas encore pris de décision, même si la tendance est à l'YSS. J'ai passé beaucoup de temps ici au cours des trois derniers jours et j'ai fait beaucoup de travail de réglage - nous sommes sur la bonne voie".

Ce qui parle en faveur d'Öhlins : le matériel est parfaitement connu et le service excellent. Mais si une équipe ne veut ou ne peut pas payer pour le service et un technicien, il n'y a pas de soutien.

Le matériel Öhlins utilisé jusqu'à présent par MV Agusta est d'un niveau technique d'il y a trois ans, il manque donc un pas vers la nouveauté. L'équipe recevrait d'YSS les éléments de suspension actuels.

"Il ne s'agit pas d'une question financière, mais de performance", a souligné Schrötter. "Mais pour cela, le matériel doit être au moins au même niveau. Si nous sommes aussi rapides lors de ce test qu'avec Öhlins, alors le potentiel est plutôt supérieur. Si c'est le cas, le changement a du sens, car nous aurons alors deux ou trois personnes dans le box à chaque course qui pourront s'occuper individuellement de certains domaines et faire quelques ajustements en cas de problèmes. Avec Öhlins, nous sommes à la limite de ce point de vue".

Il est d'ores et déjà certain que l'équipe Barni Spark Ducati, avec son pilote Yari Montella, passera à YSS. Chez YSS, on entend dire qu'ils aimeraient avoir une deuxième équipe et qu'ils favorisent MV Agusta Reparto Corse. Deux équipes devraient être le maximum en 2024 afin de pouvoir garantir le soutien nécessaire.