Marcel Schrötter: MV Agusta con Öhlins o YSS?

Nel Campionato Mondiale Supersport non si può cambiare molto rispetto alle moto di serie, quindi tutti i costruttori sono alla ricerca di ogni piccolo vantaggio. Marcel Schrötter prova diversi elementi delle sospensioni per MV Agusta.

Marcel Schrötter ha già completato i primi tre giorni di test sul circuito di Jerez, girando da sabato a lunedì nell'ambito di una sessione di allenamento organizzata da Rehm, prima di prendersi una pausa martedì.

Mercoledì e giovedì si svolgerà a Jerez il primo grande test invernale del 2024, al quale parteciperanno, oltre alla quasi totalità dei piloti del Campionato Mondiale Superbike, anche alcuni piloti della Supersport, tra cui i due team MV Agusta con Schrötter, che ha concluso il campionato mondiale al terzo posto.

"Dopo questi due giorni di test, abbiamo finito il nostro programma, il che è sufficiente", ha detto Marcel a SPEEDWEEK.com nel paddock martedì sera. "Non abbiamo un nuovo modello, ma c'è ancora molto da provare. Nel Campionato Mondiale Supersport non ci è permesso cambiare così tante parti, ma ci sono sempre nuove idee".

Negli ultimi giorni l'attenzione si è concentrata soprattutto sul telaio e sono stati effettuati esperimenti con elementi delle sospensioni YSS, completando anche test comparativi. Come la maggior parte dei piloti, anche i piloti MV Agusta hanno viaggiato finora con materiale Öhlins.

"Abbiamo provato il materiale YSS l'anno scorso dopo la stagione a Portimao", ha detto Schrötter. "Ma allora il tempo era pessimo, non abbiamo potuto girare molto e quindi è stato molto difficile prendere una decisione. Finora non abbiamo ancora preso una decisione, anche se la tendenza è a favore della YSS. Ho trascorso molto tempo qui negli ultimi tre giorni e ho lavorato molto sulla messa a punto: siamo sulla strada giusta".

Cosa dice a favore di Öhlins: il materiale è ben noto e il servizio è eccellente. Tuttavia, se un team non è disposto o in grado di pagare l'assistenza e un tecnico, non c'è supporto.

L'attuale materiale Öhlins di MV Agusta è al livello tecnico di tre anni fa, quindi manca solo un passo per arrivare alla tecnologia più recente. Il team riceverà gli ultimi elementi a molla da YSS.

"Non è una questione economica, ma di prestazioni", ha sottolineato Schrötter. "Ma il materiale deve essere almeno allo stesso livello. Se in questo test saremo altrettanto veloci che con Öhlins, allora il potenziale sarà maggiore. Se è così, allora il cambio ha senso, perché così abbiamo due o tre persone ai box a ogni gara che possono occuparsi di determinate aree individualmente e apportare modifiche in caso di problemi. Con gli Öhlins siamo al limite da questo punto di vista".

È già certo che il team Barni Spark Ducati con il pilota Yari Montella passerà a YSS. YSS ha dichiarato che vorrebbe avere un secondo team e ha favorito MV Agusta Reparto Corse. Due squadre dovrebbero essere il massimo nel 2024 per garantire il supporto necessario.