Marcel Schrötter: MV Agusta com Öhlins ou YSS?

No Campeonato do Mundo de Supersport, não há muito que possa ser alterado em comparação com as motos de produção, por isso todos os fabricantes estão à procura de todas as pequenas vantagens. Marcel Schrötter testa vários elementos de suspensão para a MV Agusta.

Marcel Schrötter já completou os primeiros três dias de testes no Circuito de Jerez, rodando de sábado a segunda-feira como parte de uma sessão de treino organizada pela Rehm, antes de fazer uma pausa na terça-feira.

O primeiro grande teste de inverno de 2024 terá lugar em Jerez na quarta e quinta-feira. Para além de quase todo o Campeonato do Mundo de Superbike, alguns pilotos de Supersport também estarão presentes, incluindo as duas equipas MV Agusta com Schrötter, que terminou em terceiro no Campeonato do Mundo.

"Após estes dois dias de testes, terminámos o nosso programa, o que é suficiente," disse Marcel à SPEEDWEEK.com no paddock na terça-feira à noite. "Não temos um novo modelo, mas ainda há muito para experimentar. Não nos é permitido mudar tantas peças no Campeonato do Mundo de Supersport, mas há sempre novas ideias."

O foco principal nos últimos dias tem sido o chassis e foram efectuadas experiências com elementos de suspensão da YSS, tendo sido também concluídos testes comparativos. Tal como a maioria dos pilotos, os pilotos da MV Agusta têm viajado com material Öhlins até agora.

"Experimentámos o material YSS no ano passado, após a temporada em Portimão," disse Schrötter. "Mas o tempo estava muito mau na altura, não conseguimos rodar muito e por isso foi muito difícil tomar uma decisão. Até agora ainda não tomámos uma decisão, mesmo que a tendência seja a favor da YSS. Passei muito tempo aqui nos últimos três dias e fiz muito trabalho de configuração - estamos no caminho certo."

O que fala a favor da Öhlins: O material é bem conhecido e o serviço é excelente. No entanto, se uma equipa não estiver disposta ou não puder pagar pelo serviço e por um técnico, não há apoio.

O atual material Öhlins da MV Agusta está ao nível técnico de há três anos, pelo que só falta um passo para a tecnologia mais recente. A equipa irá receber os mais recentes elementos de mola da YSS.

"Não se trata de questões financeiras, mas sim de desempenho", sublinhou Schrötter. "Mas o material tem de estar, pelo menos, ao mesmo nível. Se formos tão rápidos neste teste como com a Öhlins, então o potencial é maior. Se for esse o caso, então a troca faz sentido, porque assim temos duas ou três pessoas nas boxes em cada corrida que podem tratar de certas áreas individualmente e fazer ajustes se surgirem problemas. Com a Öhlins, estamos no limite neste aspeto".

Já é certo que a equipa Barni Spark Ducati com o piloto Yari Montella vai mudar para a YSS. A YSS disse que gostaria de ter uma segunda equipa e favoreceu a MV Agusta Reparto Corse. Duas equipas deverão ser o máximo em 2024, de modo a garantir o apoio necessário.