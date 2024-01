QJ Motor : le poids lourd sans puissance se refait une beauté

L'entrée de QJ Motor dans le Championnat du monde Supersport 2024 a été une surprise, car le poids et la puissance de la GSR 800 ne permettront pas de s'approcher de la compétitivité. Mais des travaux sont en cours pour y remédier.

QJ Motor est l'un des rares constructeurs chinois à proposer des motos de grosse cylindrée dans sa gamme. La SRK800 a été présentée au salon de la moto EICMA en novembre 2023, elle apparaît également sous le nom de GSR 800. Le carénage est équipé de grands ailerons, la moto ressemble à un clone pimpé de la Honda CBR650R.

Le nom officiel de la nouvelle équipe d'usine Supersport est QJ Motor Factory Racing, les Chinois ont réussi à convaincre le Team Puccetti Racing d'être leur partenaire technique et logistique. La présence de Kawasaki chez Puccetti et la nouvelle équipe QJ seront toutefois strictement séparées dans la présentation extérieure.

Raffaele De Rosa a été engagé comme pilote : Le Napolitain de 36 ans dispose d'une grande expérience en Supersport avec Kawasaki, Ducati ainsi que MV Agusta et doit contribuer au développement rapide de la GSR 800.

Lors des tests de cette semaine à Jerez et de la prochaine à Portimao, QJ Motor sera absent car la moto actuelle ne serait pas compétitive. Le moteur quatre cylindres en ligne de la 800 ne développe que 95 chevaux à la sortie de la chaîne de montage, et la machine de série pèse plus de 190 kilos avec le réservoir vide. Le poids minimum en championnat du monde Supersport est de 161 kg pour tous, sauf pour Ducati (166 kg).

Le règlement du championnat du monde Supersport est très restrictif : il serait impossible d'améliorer le moteur QJ actuel à ce point et d'alléger le châssis de manière à ce que les Chinois soient à égalité avec la concurrence.

À titre de comparaison, la Ducati V2 dispose de 155 chevaux et sera castrée pour être utilisée en championnat du monde. La Yamaha R6, considérée comme une référence, a une puissance de 118 ch en sortie d'usine et d'environ 145 ch en course.

C'est pourquoi QJ Motor travaille intensivement sur un nouveau modèle d'homologation. Pour simplifier, ils veulent construire la même moto en mieux, avec une puissance moteur plus élevée et un poids plus faible.

Comme QJ Motor ne s'est inscrit qu'aux événements européens du championnat du monde Supersport, sa saison ne débutera que fin mars à Barcelone/Espagne. On entend dire en Chine que l'objectif pour cette année est simplement d'y participer. Il s'agira ensuite de faire sortir la moto de la dernière place, étape par étape.

Nous verrons probablement QJ Motor pour la première fois en piste avec la concurrence les 14 et 15 mars à Barcelone, lors des tests Dorna.