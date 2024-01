QJ Motor: il peso massimo impotente è stato potenziato

L'ingresso di QJ Motor nel Campionato Mondiale Supersport 2024 è stata una sorpresa, in quanto la GSR 800 non sarà affatto competitiva con il suo peso e la sua potenza. Ma ci stanno lavorando.

QJ Motor è uno dei pochi produttori cinesi che ha in gamma moto di grossa cilindrata. La SRK800 è stata presentata al Salone EICMA del novembre 2023 e compare anche con il nome di GSR 800. La carenatura è dotata di grandi ali e la moto sembra un clone potenziato della Honda CBR610. La carenatura è dotata di grandi ali e la moto sembra un clone potenziato della Honda CBR650R.

Il nome ufficiale del nuovo team supersportivo è QJ Motor Factory Racing e la squadra cinese si è assicurata Puccetti Racing come partner tecnico e logistico. Tuttavia, l'aspetto Kawasaki di Puccetti e il nuovo team QJ saranno rigorosamente separati nella presentazione esterna.

Raffaele De Rosa è stato ingaggiato come pilota: Il trentaseienne napoletano ha molta esperienza nel mondo delle supersportive con Kawasaki, Ducati e MV Agusta e si prevede che contribuirà al rapido sviluppo della GSR 800.

QJ Motor non parteciperà ai test di questa settimana a Jerez e della prossima a Portimao perché la moto attuale non sarebbe competitiva. Il motore a quattro cilindri in linea da 800 cc produce solo 95 CV dalla linea di produzione e la moto standard pesa oltre 190 kg con il serbatoio vuoto. Il peso minimo nel Campionato Mondiale Supersport è di 161 kg per tutti, tranne che per la Ducati (166 kg).

I regolamenti del Campionato Mondiale Supersport sono molto restrittivi: sarebbe impossibile potenziare l'attuale motore QJ e snellire il telaio a tal punto da rendere la cinese alla pari con la concorrenza.

Per fare un paragone: la Ducati V2 ha 155 CV ed è sterilizzata per l'uso nel campionato mondiale. La Yamaha R6, che è classificata come riferimento, ha una potenza di fabbrica di 118 CV e circa 145 in assetto da gara.

Per questo motivo, QJ Motor sta lavorando intensamente a un nuovo modello di omologazione. In parole povere: vogliono costruire la stessa moto in una versione migliore, con più potenza del motore e un peso inferiore.

QJ Motor si è iscritta solo agli eventi europei del Campionato Mondiale Supersport, la cui stagione inizierà solo a fine marzo a Barcellona/Spagna. Dalla Cina si dice che l'obiettivo per quest'anno sia solo quello di partecipare. Poi la moto deve essere portata via dall'ultimo posto passo dopo passo.

Probabilmente vedremo QJ Motor in pista per la prima volta il 14/15 marzo a Barcellona, insieme alla concorrenza, quando si svolgeranno i test Dorna.