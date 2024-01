QJ Motor: O peso-pesado impotente é remodelado

A entrada da QJ Motor no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 foi uma surpresa, uma vez que a GSR 800 não será nem de perto nem de longe competitiva com o seu peso e potência. Mas estão a trabalhar nisso.

por Ivo Schützbach und Kay Hettich - Automatic translation from German

A QJ Motor é um dos poucos fabricantes da China que tem motos de grande volume na sua gama. A SRK800 foi apresentada no salão de motos EICMA em novembro de 2023 e também aparece com o nome GSR 800. A carenagem está equipada com grandes asas e a moto parece um clone reforçado da Honda CBR650R.

O nome oficial da nova equipa de fábrica de supersport é QJ Motor Factory Racing, e a equipa chinesa garantiu a Puccetti Racing como seu parceiro técnico e logístico. No entanto, a aparência da Kawasaki da Puccetti e da nova equipa QJ será estritamente separada na apresentação externa.

Raffaele De Rosa foi contratado como piloto: O piloto de 36 anos de Nápoles tem muita experiência em supersport com a Kawasaki, Ducati e MV Agusta e espera-se que contribua para o rápido desenvolvimento da GSR 800.

A QJ Motor está ausente dos testes desta semana em Jerez e da próxima semana em Portimão porque a atual moto não seria competitiva. O motor de quatro cilindros em linha de 800cc só produz 95 cv na linha de produção e a máquina de série pesa mais de 190 quilos com o depósito vazio. O peso mínimo no Campeonato do Mundo de Supersport é de 161 kg para todos, exceto para a Ducati (166 kg).

Os regulamentos do Campeonato do Mundo de Supersport são muito restritivos: seria impossível melhorar o atual motor QJ e emagrecer o chassis de tal forma que os chineses ficassem em pé de igualdade com a concorrência.

Para comparação: a Ducati V2 tem 155 cv e está castrada para o campeonato do mundo. A Yamaha R6, que é classificada como uma referência, tem uma potência de fábrica de 118 cv e cerca de 145 em versão de corrida.

Por este motivo, a QJ Motor está a trabalhar intensamente num novo modelo de homologação. Simplificando, querem construir a mesma mota numa versão melhor - com mais potência do motor e menos peso.

Como a QJ Motor só se inscreveu nas provas europeias do Campeonato do Mundo de Supersport, a época só começa no final de março em Barcelona/Espanha. Há rumores vindos da China de que o objetivo para este ano é apenas participar. Depois, a mota deve ser afastada do último lugar, passo a passo.

É provável que vejamos a QJ Motor na pista pela primeira vez a 14/15 de março em Barcelona, juntamente com a concorrência, quando se realizar o teste Dorna.