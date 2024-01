Schrötter: Un trabajo importante que no fue divertido

Marcel Schrötter rodó los tres primeros días, del 20 al 22 de enero, como parte de una sesión de entrenamiento en circuito organizada por Rehm en Jerez. Siguieron dos días más, el 24 y 25 de enero, esta vez en el primer gran test invernal de SBK de 2024.

Esto significa que los preparativos de Marcel para la temporada están casi completados: Antes del inicio del Campeonato del Mundo, el último fin de semana de febrero en Australia, sólo le quedan los tests de Dorna del lunes y martes, antes de la cita de Phillip Island.

El miércoles, el alemán fue el más rápido de los pilotos de Supersport, en la tabla de tiempos combinada de ambos días Schrötter se quedó a 0,627 segundos del mejor Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) en quinta posición.

"Pude acumular buenas sensaciones rápidamente e hicimos un buen trabajo", resumió sus cinco días de pruebas en Andalucía. "El miércoles fue un día decente, aunque todavía no estoy muy seguro de algunas partes. Pero pudimos marcar buenos tiempos. El jueves no prestamos atención a los tiempos por vuelta porque estábamos ocupados con importantes pruebas comparativas, teníamos mucho que probar. La pista estaba en su mejor momento entre las 10.45 y las 12, cuando muchos buscaban tiempos con neumáticos blandos, pero nosotros no. Después del buen miércoles, habría sido posible hacer mucho más en términos de tiempos por vuelta. Pero preferimos probar cosas hasta el último momento. El día no fue muy divertido, pero era muy importante. Hay que dar tiempo a ciertas cosas y reunir información. Ahora tenemos que decidir cómo tiene más sentido empezar en Australia".

La decisión sobre los elementos de suspensión ya está tomada: El equipo cambiará de Öhlins a YSS.

Tiempos combinados Campeonato del Mundo Supersport test Jerez (24/25 Ene.):

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41.388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404