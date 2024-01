Schrötter : un travail important qui n'était pas amusant

Les trois premiers jours, Marcel Schrötter a roulé à Jerez du 20 au 22 janvier dans le cadre d'un stage de pilotage sur piste organisé par la société Rehm. Deux autres jours ont suivi les 24 et 25 janvier, cette fois lors du premier grand test hivernal SBK de 2024.

La préparation de la saison est donc presque terminée pour Marcel : Avant le coup d'envoi du championnat du monde le dernier week-end de février en Australie, il ne lui reste plus que les tests Dorna du lundi et du mardi précédant l'événement de Phillip Island.

Mercredi, l'Allemand a été le plus rapide des pilotes Supersport, et dans la feuille des temps combinée des deux jours, Schrötter apparaît en cinquième position, à 0,627 seconde du meilleur, Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha).

"J'ai pu rapidement construire un bon feeling et nous avons fait du bon travail", résume-t-il de ses cinq jours d'essais en Andalousie. "Mercredi a été une journée correcte, même si je ne suis pas encore tout à fait sûr de certaines pièces. Mais nous avons pu réaliser de bons temps. Jeudi, nous n'avons pas fait attention au temps au tour parce que nous étions occupés par des tests comparatifs importants - nous avions des choses à essayer. La piste était la plus rapide de 10h45 à 12h, et beaucoup de gens sont partis à la chasse au temps avec des pneus tendres - pas nous. Après le bon mercredi, nous aurions pu faire mieux en termes de temps au tour. Mais nous avons préféré essayer des choses jusqu'à la dernière minute. Cette journée n'était pas très amusante, mais elle était très importante. Il faut donner du temps à certaines choses et recueillir des informations. Maintenant, nous devons décider de la manière la plus judicieuse de commencer en Australie".

Entre-temps, la décision concernant les éléments de suspension a été prise : L'équipe passera d'Öhlins à YSS.

Temps combinés du test du championnat du monde Supersport à Jerez (24/25.1.) :

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41,388 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:41,724

3. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41,942

4. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:41,977

5. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015

6. Yari Montella (I), Ducati, 1:42,102

7. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,234

8. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42,590

9. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:43,245

10. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,282

11. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43,671

12. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43,746

13. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404