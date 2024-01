Schrötter: un lavoro importante che non è stato divertente

Marcel Schrötter ha corso i primi tre giorni dal 20 al 22 gennaio nell'ambito di una sessione di allenamento in pista organizzata da Rehm a Jerez. Altri due giorni sono seguiti il 24/25 gennaio, questa volta in occasione del primo grande test invernale SBK del 2024.

Ciò significa che la preparazione di Marcel per la stagione è quasi completa: Prima dell'apertura del campionato mondiale, l'ultimo fine settimana di febbraio in Australia, gli restano solo i test Dorna di lunedì e martedì prima dell'evento di Phillip Island.

Mercoledì il tedesco è stato il più veloce tra i piloti della Supersport; nella classifica combinata dei tempi di entrambe le giornate Schrötter si è piazzato a 0,627 secondi dal migliore Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha), in quinta posizione.

"Sono riuscito a creare rapidamente un buon feeling e abbiamo fatto un buon lavoro", ha riassunto i cinque giorni di test in Andalusia. "Mercoledì è stata una giornata discreta, anche se non sono ancora sicuro di alcune parti. Ma siamo riusciti a fare dei buoni tempi. Giovedì non abbiamo prestato attenzione ai tempi sul giro perché eravamo impegnati in importanti test di confronto: avevamo molte cose da provare. La pista era al massimo dalle 10.45 alle 12, quando molti cercavano i tempi con le gomme morbide, noi no. Dopo il buon mercoledì, sarebbe stato possibile fare molto di più in termini di tempi sul giro. Ma abbiamo preferito provare fino all'ultimo minuto. La giornata non è stata molto divertente, ma era molto importante. Bisogna dare tempo a certe cose e raccogliere informazioni. Ora dobbiamo decidere come sia più sensato partire in Australia".

La decisione relativa agli elementi delle sospensioni è stata presa: Il team passerà da Öhlins a YSS.

Tempi combinati Campionato mondiale Supersport test Jerez (24/25 gennaio):

1° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41.388 min.

2° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6° Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404