Schrötter: Trabalho importante que não foi divertido

Marcel Schrötter passou cinco dias a testar com a equipa MV Agusta Reparto Corse no Circuito de Jerez, no sul de Espanha. O SPEEDWEEK.com falou com o terceiro classificado no Campeonato do Mundo de Supersport de 2023 sobre os seus preparativos.

Marcel Schrötter rodou nos primeiros três dias, de 20 a 22 de janeiro, no âmbito de uma sessão de treino em pista organizada pela Rehm em Jerez. Seguiram-se mais dois dias em 24/25 de janeiro, desta vez no primeiro grande teste de inverno SBK de 2024.

Isto significa que a preparação de Marcel para a época está quase completa: Antes da abertura do campeonato do mundo no último fim de semana de fevereiro na Austrália, só tem os testes de Dorna na segunda e terça-feira antes do evento em Phillip Island.

Na quarta-feira, o alemão foi o mais rápido dos pilotos de Supersport, na tabela de tempos combinados de ambos os dias Schrötter ficou a 0,627 segundos do melhor Stefano Manzi (Ten Kate Yamaha) na quinta posição.

"Consegui criar uma boa sensação rapidamente e fizemos um bom trabalho," resumiu os cinco dias de testes na Andaluzia. "Quarta-feira foi um dia decente, mesmo que ainda não tenha a certeza sobre algumas partes. Mas conseguimos fazer bons tempos. Na quinta-feira, não prestámos atenção aos tempos por estarmos ocupados com testes de comparação importantes - tínhamos muito para experimentar. A pista estava mais rápida entre as 10h45 e as 12 horas, altura em que muitos estavam a tentar obter tempos com pneus macios - nós não. Depois da boa quarta-feira, teria sido possível fazer muito mais em termos de tempos por volta. Mas preferimos tentar as coisas até ao último minuto. O dia não foi muito divertido, mas foi muito importante. É preciso dar tempo a certas coisas e recolher informações. Agora temos de decidir como é que faz mais sentido começar na Austrália."

A decisão relativa aos elementos da suspensão já foi tomada: A equipa vai mudar de Öhlins para YSS.

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez (24/25 Jan.):

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41.388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m41,724s

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1m43,245s

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m43,282s

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404