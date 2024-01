Can Öncü (Kawasaki): "La cirugía era mi última oportunidad"

Can Öncü fue embestido por Yari Montella en la reunión Supersport de Assen el 23 de abril, momento desde el cual el nervio radial de su brazo izquierdo quedó dañado y el turco sufrió la llamada mano caída. Como no recuperaba la sensibilidad ni la fuerza, el piloto de 20 años decidió someterse a una arriesgada operación en la que se le trasplantó un nervio de otro lugar. Esta operación se realizó en el Royal Orthopaedic Hospital de Birmingham en noviembre.

Öncü demostró que la operación había sido todo un éxito en el test de Jerez de los días 24 y 25 de enero con el segundo mejor tiempo de los ases de Supersport presentes. Previamente, el piloto de Kawasaki había probado del 20 al 22 de enero como parte de una sesión de entrenamiento en circuito organizada por Rehm, también en Jerez. "He pasado unas semanas duras, la operación no ha sido fácil. La operación era mi última oportunidad, porque antes no podía mover bien el brazo", declaró Öncü a SPEEDWEEK.com. "Sólo dos días después de la operación pude notar que mejoraba. A los diez días empecé a moverlo. Los médicos me dijeron que tendría que tener paciencia durante cuatro o cinco semanas y la verdad es que mejoraba un poco cada día. Eso me motivó".

Öncü pilotó su ZX-6R con total entrega, igual que antes del accidente. "Antes de la operación no podía accionar el embrague, ahora puedo controlarlo de nuevo. Llevaba soñando con esto desde el accidente de Assen y ahora he recuperado la potencia", comentó entre risas Öncü, natural de Alanya. "El médico me ha dicho que seguirá mejorando en las próximas semanas. Ya se puede ver en mis tiempos por vuelta y en mi ritmo de carrera que las cosas han mejorado."

El ganador del Red Bull Rookies 2018 se ha marcado como gran objetivo ganar el Campeonato del Mundo de Supersport 2024. "Aunque estuvimos probando cosas nuevas constantemente durante el test, los tiempos fueron excelentes. Manzi puede ser un poco más rápido en el test, pero esto es un test y yo suelo mejorar en los fines de semana de carrera", dice Öncü. "Así que espero que este año podamos luchar con él como es debido. Siempre he rodado en 1:43 min y algunas vueltas incluso en 1:42 min y 1:41 min".

Con la figura de Yamaha Stefano Manzi, el sucesor de Bulega Adrian Huertas en Ducati y el as de MV Agusta Marcel Schrötter, los potenciales aspirantes al campeonato del mundo estuvieron presentes en el test de Jerez.

Tiempos combinados Campeonato del Mundo Supersport test Jerez (24/25 Ene.):

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41.388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404