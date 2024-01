Can Öncü (Kawasaki) : "L'opération était ma dernière chance".

Le test de Jerez a été le test de résistance pour le bras gauche de Can Öncü, opéré en novembre. Le pilote Kawasaki se sent prêt à mettre la main sur le championnat du monde Supersport 2024.

Lors du meeting Supersport d'Assen le 23 avril, Can Öncü a été percuté par Yari Montella. Depuis, le nerf radial du bras gauche a été endommagé et le Turc a souffert de ce que l'on appelle une main tombante. Comme la sensation et la force ne revenaient pas, le jeune homme de 20 ans a décidé de subir une opération risquée au cours de laquelle un nerf a été transplanté à partir d'un autre endroit. Cette intervention a été réalisée en novembre à Birmingham, au Royal Orthopaedic Hospital.

Öncü a prouvé que l'opération était un succès total lors du test de Jerez les 24 et 25 janvier en réalisant le deuxième meilleur temps des as du Supersport présents. Auparavant, le pilote Kawasaki avait effectué des essais du 20 au 22 janvier dans le cadre d'un stage sur circuit organisé par la société Rehm, également à Jerez. "Des semaines difficiles sont derrière moi, l'opération n'a pas été sans mal. L'intervention était ma dernière chance, car avant, je ne pouvais plus bouger correctement le bras", a raconté Öncü à SPEEDWEEK.com. "Deux jours après l'opération, je sentais déjà que ça allait mieux. Après une dizaine de jours, j'ai commencé à le bouger. Les médecins m'ont dit que je devais patienter quatre à cinq semaines et, en fait, cela s'améliorait un peu plus chaque jour. Cela m'a motivé".

Öncü a conduit sa ZX-6R à fond, comme il le faisait avant l'accident. "Avant l'opération, je ne pouvais pas actionner l'embrayage, maintenant je peux à nouveau le contrôler. J'en rêvais depuis l'accident d'Assen et maintenant la force revient aussi", a déclaré en riant Öncü, originaire d'Alanya. "Le docteur m'a dit que cela continuerait à s'améliorer dans les semaines à venir. On peut déjà voir dans mes temps au tour et dans mon rythme de course que les choses se sont améliorées".

Le vainqueur des Red Bull Rookies de 2018 s'est fixé un objectif de taille : remporter le championnat du monde Supersport en 2024. "Bien que nous ayons constamment essayé quelque chose de nouveau lors du test, les temps étaient excellents. Manzi est peut-être un peu plus rapide lors du test, mais c'est un test et normalement je progresse lors des week-ends de course", sait Öncü. "J'espère donc que nous pourrons nous battre correctement avec lui cette année. J'ai toujours fait 1'43'' et même 1'42'' et 1'41'' sur certains tours".

Avec la figure de proue de Yamaha Stefano Manzi, le successeur de Bulega Adrian Huertas chez Ducati et l'as de MV Agusta Marcel Schrötter, les candidats potentiels au championnat du monde étaient présents au test de Jerez.

Temps combinés du test du championnat du monde Supersport à Jerez (24/25.1.) :

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41,388 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:41,724

3. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41,942

4. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:41,977

5. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015

6. Yari Montella (I), Ducati, 1:42,102

7. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,234

8. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42,590

9. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:43,245

10. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,282

11. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43,671

12. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43,746

13. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404