Can Öncü (Kawasaki): "L'intervento chirurgico era la mia ultima possibilità".

Il test di Jerez è stato il banco di prova per il braccio sinistro di Can Öncü, operato a novembre. Il pilota della Kawasaki si sente pronto a sfidare il Campionato del Mondo Supersport 2024.

Can Öncü è stato tamponato da Yari Montella durante il meeting Supersport di Assen il 23 aprile, da quando il nervo radiale del braccio sinistro è stato danneggiato e il turco ha sofferto di una cosiddetta mano cadente. Poiché la sensibilità e la forza non tornavano, il ventenne ha deciso di sottoporsi a un'operazione rischiosa in cui gli è stato trapiantato un nervo da un'altra sede. L'operazione è stata eseguita a novembre presso il Royal Orthopaedic Hospital di Birmingham.

Öncü ha dimostrato che l'operazione è stata un successo completo nei test di Jerez del 24/25 gennaio, ottenendo il secondo miglior tempo tra gli assi della Supersport presenti. In precedenza, il pilota della Kawasaki aveva effettuato un test dal 20 al 22 gennaio nell'ambito di una sessione di allenamento in pista organizzata da Rehm, sempre a Jerez. "Ho avuto settimane difficili, l'operazione non è stata facile. L'operazione era la mia ultima possibilità, perché prima non potevo muovere bene il braccio", ha detto Öncü a SPEEDWEEK.com. "Solo due giorni dopo l'operazione, sentivo che la situazione stava migliorando. Dopo circa dieci giorni ho iniziato a muoverlo. I medici mi hanno detto che avrei dovuto avere pazienza per quattro o cinque settimane e in realtà la situazione è migliorata ogni giorno di più. Questo mi ha motivato".

Öncü ha guidato la sua ZX-6R con pieno impegno, proprio come faceva prima dell'incidente. "Prima dell'operazione non riuscivo ad azionare la frizione, ora posso controllarla di nuovo. Lo sognavo fin dall'incidente di Assen e ora la potenza è tornata", ride Öncü, originario di Alanya. "Il medico ha detto che la situazione continuerà a migliorare nelle prossime settimane. Si può già vedere dai miei tempi sul giro e dal mio ritmo di gara che le cose sono migliorate".

Il vincitore del Red Bull Rookies 2018 si è posto il grande obiettivo di vincere il Campionato del Mondo Supersport 2024. "Anche se durante il test abbiamo provato costantemente nuove cose, i tempi sono stati eccellenti. Manzi potrebbe essere un po' più veloce nel test, ma questo è un test e di solito miglioro nei weekend di gara", dice Öncü. "Spero che quest'anno potremo lottare con lui in modo corretto. Ho sempre girato in 1:43 min e in alcuni giri anche in 1:42 min e 1:41 min".

Con la figura di spicco della Yamaha Stefano Manzi, il successore di Bulega alla Ducati Adrian Huertas e l'asso della MV Agusta Marcel Schrötter, i potenziali contendenti al campionato del mondo erano presenti al test di Jerez.

Tempi combinati Campionato mondiale Supersport test Jerez (24/25 gennaio):

1° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41.388 min.

2° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6° Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404