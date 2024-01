Can Öncü (Kawasaki): "A cirurgia era a minha última oportunidade"

O teste de Jerez foi a prova de fogo para o braço esquerdo de Can Öncü, que foi operado em novembro. O piloto da Kawasaki sente-se pronto para disputar o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024.

Can Öncü foi abalroado por Yari Montella na Supersport em Assen, a 23 de abril, altura em que o nervo radial do seu braço esquerdo ficou danificado e o turco sofreu a chamada "mão caída". Como a sensibilidade e a força não voltaram, o jovem de 20 anos decidiu submeter-se a uma operação de risco, na qual foi transplantado um nervo de outro local. Esta operação foi realizada no Royal Orthopaedic Hospital em Birmingham, em novembro.

Öncü provou que a operação foi um sucesso total no teste de Jerez, a 24/25 de janeiro, com o segundo melhor tempo entre os ases das Supersport presentes. Antes disso, o piloto da Kawasaki tinha testado de 20 a 22 de janeiro como parte de uma sessão de treino em pista organizada pela Rehm, também em Jerez. "Tive umas semanas difíceis, a operação não foi fácil. A operação era a minha última oportunidade, porque não conseguia mexer o braço corretamente", disse Öncü ao SPEEDWEEK.com. "Apenas dois dias após a operação, senti que estava a melhorar. Passados cerca de dez dias, comecei a mexer o braço. Os médicos disseram-me que teria de ser paciente durante quatro a cinco semanas e, de facto, melhorei um pouco todos os dias. Isso motivou-me".

Öncü conduziu a sua ZX-6R com todo o empenho, tal como fazia antes do acidente. "Antes da operação não conseguia acionar a embraiagem, agora posso controlá-la novamente. Estava a sonhar com isto desde o acidente em Assen e agora a potência está de volta", riu-se Öncü, natural de Alanya. "O médico disse que vai continuar a melhorar nas próximas semanas. Já se pode ver pelos meus tempos por volta e pelo meu ritmo de corrida que as coisas melhoraram."

O vencedor do Red Bull Rookies de 2018 estabeleceu como grande objetivo vencer o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. "Apesar de estarmos constantemente a experimentar coisas novas durante o teste, os tempos foram excelentes. O Manzi pode ser um pouco mais rápido no teste, mas isto é um teste e eu normalmente melhoro nos fins-de-semana de corrida", diz Öncü. "Por isso, espero que possamos lutar com ele este ano. Andei sempre em 1:43 min e em algumas voltas até em 1:42 min e 1:41 min."

Com a figura de proa da Yamaha Stefano Manzi, o sucessor de Bulega Adrian Huertas na Ducati e o ás da MV Agusta Marcel Schrötter, os potenciais candidatos ao título mundial estiveram presentes no teste de Jerez.

Teste de tempos combinados do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez (24/25 Jan.):

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1'41.388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m41,724s

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1m43,245s

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m43,282s

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404