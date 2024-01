Stefano Manzi (1º/Yamaha): "No hay predicciones para 2024"

2024 será la tercera temporada de Stefano Manzi en el Campeonato del Mundo de Supersport. Como debutante con la Triumph Street Triple 765 RS, terminó sexto en el campeonato del mundo con una victoria y cinco podios, mientras que el año pasado terminó subcampeón con la Yamaha R6 preparada por Ten Kate con cuatro victorias y 17 podios.

A la vista de estos resultados, está claro que el ex piloto de Moto2 es uno de los favoritos para la próxima temporada. Como para confirmarlo, el piloto de 24 años marcó el mejor tiempo de 1:41.388 minutos en el test de Jerez de esta semana. "No me he subido a la moto desde el fin de semana de la carrera en octubre, éste es mi primer test. Pero estoy satisfecho porque el miércoles ya tuve buenas sensaciones sobre la moto y enseguida conseguí tiempos rápidos. El segundo día pudimos mejorar significativamente y terminé el test como el más rápido. Aunque sólo haya sido un test, siempre da buenas sensaciones estar arriba."

El equipo holandés renunciará al test de Portimão a principios de la próxima semana y enviará en su lugar a sus pilotos a la pista de Almería. "Nos tomaremos un día de descanso y luego correremos el sábado y el domingo. Eso es bueno, aunque no sea un circuito mundialista", prosiguió Manzi. "Todavía no tengo expectativas para la temporada, hay demasiados pilotos muy fuertes para eso. También tenemos que esperar a ver cómo afectarán los cambios en el reglamento al rendimiento de las motos de nueva generación. Por eso prefiero contenerme a la hora de hacer predicciones, pero junto con mi equipo haré todo lo posible para garantizar el éxito".

A modo de recordatorio, hay nuevas normas para los kits de competición en el Campeonato del Mundo de Supersport, se han introducido topes de coste para varias piezas y el 40% del combustible de competición debe estar fabricado con materias primas renovables.

Tiempos combinados Campeonato del Mundo Supersport test Jerez (24/25 Ene.):

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41.388 min.

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404