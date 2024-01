Stefano Manzi (1ère /Yamaha) : "Pas de pronostics pour 2024".

2024 sera la troisième saison de Stefano Manzi dans le championnat du monde Supersport. En tant que rookie avec la Triumph Street Triple 765 RS, il a terminé sixième du championnat du monde avec une victoire et cinq podiums, et avec la Yamaha R6 préparée par Ten Kate, il a été vice-champion du monde l'année dernière avec quatre victoires et 17 podiums.

Au vu de ces performances, il est clair que l'ancien pilote de Moto2 fait partie du cercle très fermé des favoris pour la saison à venir. Comme une confirmation, le pilote de 24 ans a réalisé le meilleur temps lors du test de Jerez cette semaine en 1:41,388 min. "Je n'étais pas monté sur la moto depuis le week-end de course d'octobre, c'est mon premier test. Mais je suis satisfait parce que dès mercredi, j'ai eu un excellent feeling sur la moto et j'ai tout de suite obtenu des temps au tour rapides. Le deuxième jour, nous avons nettement progressé et j'ai terminé le test en tête. Même si ce n'était qu'un test, cela donne toujours un bon sentiment d'être au sommet".

L'équipe néerlandaise renonce au test de Portimão en début de semaine prochaine et envoie ses pilotes en piste à Almeria à la place. "Nous ferons une pause d'une journée et roulerons ensuite samedi et dimanche. C'est une bonne chose, même si ce n'est pas un circuit de championnat du monde", a encore raconté Manzi. "Je n'ai pas encore d'attentes pour la saison, il y a trop de pilotes très forts pour cela. Nous devons aussi attendre de voir comment les changements de règlement vont influencer les performances des motos de nouvelle génération. Je préfère donc m'abstenir de faire des pronostics, mais je ferai tout pour réussir avec mon équipe".

Pour rappel, le championnat du monde Supersport est soumis à de nouvelles règles concernant les kits de course, des plafonds de coûts ont également été introduits pour diverses pièces et l'essence de course doit être composée à 40% de matières premières renouvelables.

Temps combinés des tests du championnat du monde Supersport à Jerez (24/25.1) :

1. Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41,388 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:41,724

3. Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41,942

4. Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1:41,977

5. Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1:42,015

6. Yari Montella (I), Ducati, 1:42,102

7. Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1:42,234

8. Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42,590

9. Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:43,245

10. Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1:43,282

11. Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43,671

12. Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43,746

13. Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44,404