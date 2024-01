Stefano Manzi (1°/Yamaha): "Nessuna previsione per il 2024".

Quella del 2024 sarà la terza stagione di Stefano Manzi nel Campionato Mondiale Supersport. Da esordiente, in sella alla Triumph Street Triple 765 RS, si è piazzato al sesto posto nel campionato mondiale con una vittoria e cinque podi, mentre l'anno scorso si è classificato al secondo posto in sella alla Yamaha R6 preparata da Ten Kate con quattro vittorie e 17 podi.

Alla luce di queste prestazioni, è chiaro che l'ex pilota della Moto2 è uno dei favoriti per la prossima stagione. A conferma di ciò, il 24enne ha ottenuto il miglior tempo di 1:41.388 minuti nei test di Jerez di questa settimana. "Non sono salito in moto dal weekend di gara di ottobre, questo è il mio primo test. Ma sono soddisfatto perché già mercoledì ho avuto un ottimo feeling con la moto e ho ottenuto subito dei tempi veloci. Il secondo giorno siamo riusciti a migliorare notevolmente e ho concluso il test come il più veloce. Anche se si trattava solo di un test, è sempre una bella sensazione essere al top".

La squadra olandese rinuncerà al test di Portimão all'inizio della prossima settimana e manderà i suoi piloti sul circuito di Almeria. "Ci prendiamo un giorno di pausa e poi correremo sabato e domenica. È una buona cosa, anche se non è un circuito da campionato del mondo", ha continuato Manzi. "Non ho ancora aspettative per la stagione, ci sono troppi piloti molto forti per questo. Dobbiamo anche aspettare e vedere come le modifiche alle regole influenzeranno le prestazioni delle moto di nuova generazione. Per questo motivo preferisco astenermi dal fare previsioni, ma insieme alla mia squadra farò tutto il possibile per garantire il successo".

Come promemoria, nel Campionato del Mondo Supersport sono state introdotte nuove norme per i kit da gara, sono stati introdotti tetti di costo per varie parti e il 40% del carburante da gara deve essere prodotto con materie prime rinnovabili.

Tempi combinati della prova del Campionato mondiale Supersport a Jerez (24/25 gennaio):

1° Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41.388 min.

2° Can Öncü (TR), Kawasaki, 1'41.724

3° Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4° Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5° Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6° Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7° Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8° Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9° Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1'43.245

10° Niccolò Antonelli (I), Ducati, 1'43.282

11° Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12° Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13° Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404