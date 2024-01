Stefano Manzi (1º/Yamaha): "Não há previsões para 2024"

A promoção do campeão do mundo Nicolò Bulega à categoria de Superbike coloca o vice-campeão de Supersport Stefano Manzi no papel de favorito. Apesar de ter registado o melhor tempo no teste de Jerez, o piloto da Yamaha não está convencido.

2024 será a terceira época de Stefano Manzi no Campeonato do Mundo de Supersport. Enquanto estreante com a Triumph Street Triple 765 RS, terminou em sexto lugar no campeonato do mundo com uma vitória e cinco lugares no pódio, enquanto no ano passado foi vice-campeão com a Yamaha R6 preparada pela Ten Kate com quatro vitórias e 17 lugares no pódio.

Tendo em conta este desempenho, é evidente que o antigo piloto de Moto2 é um dos favoritos para a próxima época. Como que para confirmar este facto, o jovem de 24 anos estabeleceu o melhor tempo de 1:41.388 minutos no teste de Jerez esta semana. "Não ando na moto desde o fim de semana da corrida em outubro, este é o meu primeiro teste. Mas estou satisfeito porque já tive uma óptima sensação com a moto na quarta-feira e consegui imediatamente tempos de volta rápidos. No segundo dia, conseguimos melhorar significativamente e terminei o teste como o mais rápido. Apesar de ter sido apenas um teste, é sempre uma boa sensação estar no topo."

A equipa holandesa vai renunciar ao teste em Portimão no início da próxima semana e enviar os seus pilotos para a pista de Almeria. "Vamos fazer uma pausa de um dia e depois vamos correr no sábado e no domingo. É uma coisa boa, apesar de não ser um circuito do campeonato do mundo", continuou Manzi. "Ainda não tenho quaisquer expectativas para a época, há demasiados pilotos muito fortes para isso. Também temos de esperar para ver como as alterações das regras vão afetar o desempenho das motos da próxima geração. É por isso que prefiro não fazer previsões, mas juntamente com a minha equipa vou fazer tudo o que puder para garantir o sucesso."

Para relembrar, existem novos regulamentos para os kits de corrida no Campeonato do Mundo de Supersport, foram introduzidos limites de custos para várias peças e 40% do combustível de corrida deve ser feito a partir de matérias-primas renováveis.

Tempos combinados do Campeonato do Mundo de Supersport em Jerez (24/25 Jan.):

1º Stefano Manzi (I), Yamaha, 1:41.388 min

2º Can Öncü (TR), Kawasaki, 1m41,724s

3º Adrian Huertas (E), Ducati, 1:41.942

4º Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, 1'41.977

5º Marcel Schrötter (D), MV Agusta, 1'42.015

6º Yari Montella (I), Ducati, 1'42.102

7º Federico Caricasulo (I), MV Agusta, 1'42.234

8º Lucas Mahias (F), Yamaha, 1:42.590

9º Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1m43,245s

10º Niccolo Antonelli (I), Ducati, 1m43,282s

11º Gabriel Giannini (I), Kawasaki, 1:43.671

12º Piotr Biesiekirski (PL), Ducati, 1:43.746

13º Hikari Okubo (J), Kawasaki, 1:44.404