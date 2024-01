Grâce au patron de Wepol Ludek Weag : un pas de géant pour Triumph

WRP - RT Motorsport by SKM est nouveau dans le Championnat du monde Supersport et représente la deuxième équipe Triumph en 2024. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec Ludek Weag, propriétaire de Wepol, sur le contexte et les projets.

Mi-janvier, le nouveau team WRP - RT Motorsport by SKM a présenté le design de ses machines Triumph Street Triple RS 765 à Novy Bydzov, à 100 kilomètres à l'est de la capitale tchèque Prague, ainsi que les pilotes John McPhee (Écosse) et Jorge Navarro (Espagne).



Un pas de géant pour Triumph : pour la première fois, nous voyons quatre motos britanniques dans le championnat du monde Supersport, les deux autres étant fournies par l'équipe PTR de Simon Buckmaster.

Derrière RT Motorsport se trouve le manager de l'équipe Rob Vennegoor des Pays-Bas, SKM est la société de tuning de l'Allemand Frank Krekeler, qui collaborent depuis des années déjà dans le championnat du monde Supersport 300 et ont remporté cinq courses. En 2021, le duo gagnant a été vice-champion du monde avec l'Anglais Tom Booth-Amos. WRP est l'abréviation de Wepol Racing Parts, une filiale d'entreprise du groupe Wepol, le sponsor principal.



SPEEDWEEK.com a rencontré le propriétaire Ludek Weag pour un entretien, afin d'avoir un aperçu de ce projet ambitieux.

Ludek, que fait exactement ton entreprise ?

Nous fabriquons des assemblages de câbles et des composants électriques, ainsi que des pièces en plastique moulées par injection.

Depuis combien de temps êtes-vous dans la course ?

Tout a commencé en 2014 et 2015 avec le Britannique Danny Webb comme pilote. Ensuite, nous avons participé au "Suncity Group Macau Motorcycle Grand Prix" avec le Tchèque Marek Cerveny et nous avons terminé 17e. Normalement, il court en IRRC Supersport et l'a remporté en 2015, 2016, 2022 et 2023.

Pourquoi avez-vous décidé de participer à nouveau au championnat du monde Supersport après 2020 et 2021 ?

Nous montons nous-mêmes les motos dans l'atelier de Chlumec nad Cidlinou, où l'équipe est basée. Il y a également des chambres pour les mécaniciens, un centre de fitness et des locaux pour la rééducation. Nous avons également un mur interactif pour l'entraînement des réactions et pour une utilisation polyvalente dans le domaine du mouvement et de la rééducation. Le mur est composé de panneaux qui s'allument et doivent être éteints en les touchant avec la main ou le pied. Tout cela fonctionne comme un centre de sport de compétition pour les jeunes motocyclistes, le plan actuel est valable pour au moins trois ans.

Pourquoi Triumph comme fournisseur de motos ?

Parce que c'est un partenaire judicieux à tous points de vue. Il nous offre la possibilité de tout organiser nous-mêmes.

Comment est née la coopération avec l'équipe RT Motorsport by SKM ?

Par l'intermédiaire de leur technicien en chef Frank Krekeler.

Y a-t-il une planification à plus long terme ?

Oui, également pour au moins trois ans.

Pourquoi Navarro et McPhee comme pilotes et pas un Tchèque ?

Les noms de Jorge Navarro et John McPhee nous ont été recommandés par Dorna, donc pas d'Oliver König par exemple, car avec Ondrej Vostatek, il y a déjà un Tchèque dans le championnat du monde Supersport.



Mais nous construisons un Tchèque en parallèle, Petr Svoboda, 21 ans. Il court dans la catégorie Supersport-300 et a même été en tête du championnat du monde pendant un certain temps la saison dernière. Au final, il a terminé sixième, a gagné deux fois et est monté trois fois sur le podium. Svoboda vit et travaille dans l'entreprise. Lors de nos précédents tests à Rijeka et à Barcelone en octobre et novembre 2023, il a toujours testé avec les deux autres.