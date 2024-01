Grazie al boss di Wepol Ludek Weag: un grande passo avanti per Triumph

A metà gennaio, il nuovo team WRP - RT Motorsport by SKM ha presentato il progetto delle sue Triumph Street Triple RS 765 a Novy Bydzov, 100 chilometri a est della capitale ceca Praga, e ha introdotto i piloti John McPhee (Scozia) e Jorge Navarro (Spagna).



Un grande passo per Triumph: per la prima volta nel Campionato mondiale Supersport, vedremo quattro moto del marchio britannico, mentre le altre due provengono dal team PTR di Simon Buckmaster.

Il team manager Rob Vennegoor, olandese, è dietro RT Motorsport, mentre SKM è l'azienda di tuning del tedesco Frank Krekeler, che lavorano insieme da anni nel Campionato mondiale Supersport 300 e hanno vinto cinque gare. Nel 2021, il duo di successo si è classificato secondo nel campionato mondiale con l'inglese Tom Booth-Amos. WRP è l'abbreviazione di Wepol Racing Parts, una filiale del Gruppo Wepol, lo sponsor principale.



SPEEDWEEK.com ha incontrato il proprietario Ludek Weag per avere un'idea dell'ambizioso progetto.

Ludek, di cosa si occupa esattamente la sua azienda?

Produciamo gruppi di cavi e componenti elettrici, oltre a parti in plastica stampate a iniezione.

Da quanto tempo è nel mondo del motorsport?

Tutto è iniziato nel 2014 e 2015 con il pilota britannico Danny Webb. Poi abbiamo partecipato al "Suncity Group Macau Motorcycle Grand Prix" con il ceco Marek Cerveny, che si è classificato al 17° posto e che normalmente corre nella Supersport IRRC, che ha vinto nel 2015, 2016, 2022 e 2023.

Perché avete deciso di partecipare nuovamente al Campionato mondiale Supersport dopo il 2020 e il 2021?

Costruiamo noi stessi le moto nell'officina di Chlumec nad Cidlinou, dove ha sede il team. Ci sono anche stanze per i meccanici, un centro fitness e strutture per la riabilitazione. Abbiamo anche una parete interattiva per l'allenamento alla reazione e l'uso versatile nel movimento e nella riabilitazione. La parete è composta da pannelli che si illuminano e devono essere spenti con un tocco della mano o del piede. Tutto questo funge da centro sportivo per i giovani atleti di motociclismo e il piano attuale è in vigore per almeno tre anni.

Perché Triumph come fornitore di moto?

Perché è un partner sensato da ogni punto di vista. Ci dà la possibilità di organizzare tutto da soli.

Come è nata la collaborazione con il Team RT Motorsport by SKM?

Attraverso il loro capo tecnico Frank Krekeler.

C'è un piano a lungo termine?

Sì, per almeno tre anni.

Perché Navarro e McPhee come piloti e non un ceco?

I nomi di Jorge Navarro e John McPhee ci sono stati consigliati dalla Dorna, quindi niente Oliver König, per esempio, perché Ondrej Vostatek, un ceco, sta già gareggiando nel Campionato del Mondo Supersport.



Ma stiamo costruendo un ceco in parallelo, Petr Svoboda, 21 anni. Corre nella classe Supersport 300 e la scorsa stagione è stato per un po' in testa al campionato mondiale. Alla fine è arrivato sesto, ha vinto due volte ed è salito sul podio tre volte. Svoboda vive nell'azienda e vi lavora. Nei nostri precedenti test a Rijeka e Barcellona, nell'ottobre e novembre 2023, ha sempre provato insieme agli altri due.