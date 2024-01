Graças ao chefe da Wepol, Ludek Weag: grande passo para a Triumph

A WRP - RT Motorsport by SKM é nova no Campeonato do Mundo de Supersport e será a segunda equipa Triumph em 2024. A SPEEDWEEK.com falou com o proprietário da Wepol, Ludek Weag, sobre os antecedentes e os planos.

Em meados de janeiro, a nova equipa WRP - RT Motorsport by SKM apresentou o design das suas máquinas Triumph Street Triple RS 765 em Novy Bydzov, 100 quilómetros a leste da capital checa Praga, e apresentou os pilotos John McPhee (Escócia) e Jorge Navarro (Espanha).



Um grande passo para a Triumph: Pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Supersport, veremos quatro motos da marca britânica, com as outras duas a pertencerem à equipa PTR de Simon Buckmaster.

O chefe de equipa Rob Vennegoor, da Holanda, está por trás da RT Motorsport, enquanto a SKM é a empresa de tuning do alemão Frank Krekeler, que trabalham juntos há anos no Campeonato do Mundo de Supersport 300 e venceram cinco corridas. Em 2021, a dupla de sucesso terminou em segundo lugar no campeonato do mundo com o inglês Tom Booth-Amos. WRP é a abreviatura de Wepol Racing Parts, uma subsidiária do Wepol Group, o principal patrocinador.



A SPEEDWEEK.com falou com o proprietário Ludek Weag para obter uma visão do ambicioso projeto.

Ludek, o que é que a sua empresa faz exatamente?

Fabricamos conjuntos de cabos e componentes eléctricos, bem como peças de plástico moldadas por injeção.

Há quanto tempo está no desporto automóvel?

Tudo começou em 2014 e 2015 com o piloto britânico Danny Webb. Depois, participámos no "Suncity Group Macau Motorcycle Grand Prix" com o checo Marek Cerveny e terminámos em 17.º lugar. Ele corre normalmente no IRRC Supersport e venceu-o em 2015, 2016, 2022 e 2023.

Porque decidiram voltar a participar no Campeonato do Mundo de Supersport depois de 2020 e 2021?

Nós próprios construímos as motos na oficina em Chlumec nad Cidlinou, onde a equipa está sediada. Há também salas para os mecânicos, um centro de fitness e instalações para reabilitação. Temos também uma parede interactiva para treino de reação e utilização versátil em movimento e reabilitação. A parede é constituída por painéis que se iluminam e têm de ser desligados com um toque da mão ou do pé. Tudo isto funciona como um centro desportivo de desempenho para jovens atletas de motociclismo, e o plano atual está em vigor há pelo menos três anos.

Porquê a Triumph como fornecedor de motos?

Porque é um parceiro sensato de todos os pontos de vista. Dá-nos a oportunidade de sermos nós a organizar tudo.

Como é que surgiu a cooperação com a Team RT Motorsport by SKM?

Através do seu técnico principal, Frank Krekeler.

Existe um plano a longo prazo?

Sim, pelo menos durante três anos.

Porquê Navarro e McPhee como pilotos e não um checo?

Os nomes de Jorge Navarro e John McPhee foram-nos recomendados pela Dorna, por isso não há Oliver König, por exemplo, porque Ondrej Vostatek, um checo, já está a competir no Campeonato do Mundo de Supersport.



Mas estamos a formar um checo em paralelo, Petr Svoboda, de 21 anos. Ele corre na classe Supersport 300 e chegou a liderar o campeonato do mundo durante algum tempo na época passada. No final, terminou em sexto, ganhou duas vezes e subiu ao pódio três vezes. Svoboda vive na empresa e também trabalha lá. Nos nossos testes anteriores em Rijeka e Barcelona, em outubro e novembro de 2023, testou sempre em conjunto com os outros dois.