Lorenzo Baldassarri : la Ducati V2 le rend heureux

Après un an de championnat du monde Superbike, Lorenzo Baldassarri revient dans la catégorie Supersport et est considéré comme un des favoris pour le titre. Le vice-champion du monde 2022 pilotera une Ducati V2 compétitive chez Orelac Racing.

Lorenzo Baldassarri est passé du Moto2 au championnat du monde Supersport chez Evan Bros Yamaha en 2022 et a immédiatement fait partie des meilleurs pilotes. Le pilote de 27 ans était le seul à pouvoir mettre occasionnellement Dominique Aegerter en difficulté et, en tant que vice-champion du monde, il a mérité de passer en catégorie Superbike avec le GMT94. Mais la transition a été difficile pour l'Italien. Balda' n'a pas dépassé les douzièmes places et, en tant que 18e du championnat du monde, n'a pas trouvé d'équipe pour 2024.

Baldassarri a décidé de réinitialiser et s'est mis d'accord avec Orelac Racing pour le championnat du monde Supersport 2024. Le chef d'équipe Nacho Calero, dont le nom de famille écrit à l'envers forme le nom de l'équipe, a mis fin à son engagement en Superbike avec Kawasaki après la saison dernière et ne participe plus cette année qu'à la catégorie moyenne du championnat du monde proche de la série. L'équipe espagnole mise sur la Ducati V2 .

Avec cette Ducati compétitive, Baldassarri peut donner un nouvel élan à sa carrière et, avec de bons résultats, faire à nouveau parler de lui pour le championnat du monde de Superbike. Orelac n'est pas opposé à un retour dans la catégorie supérieure. Après les premiers tests avec la V2 à Valence et à Carthagène, Baldassarri est convaincu d'avoir pris la bonne décision.

"Il y a une semaine, nous avons effectué des tests intéressants à Valence. Il y avait quelques pilotes rapides et les choses se passent de mieux en mieux. Je commence à comprendre la moto, aussi bien la manière de la piloter que les réglages", a déclaré le pilote de 27 ans à nos collègues de Corsedimoto. "Nous avons essayé différentes choses pour comprendre comment la moto réagit aux changements de réglages. La Ducati me rend de plus en plus heureux. Nous sommes prêts à commencer la saison".

Orelac a renoncé à participer aux tests de Jerez et de Portimão, ce n'est qu'à Phillip Island qu'ils se mesureront à la concurrence. "Nous avons encore des jours de test en Australie pour nous développer et améliorer l'ensemble", a souligné Baldassarri. "Ça va bientôt commencer, nous sommes prêts à nous battre. Je me sens parfaitement bien, je suis en forme et j'ai hâte que la saison commence".