Lorenzo Baldassarri: il V2 Ducati lo rende felice

Dopo un anno nel Campionato Mondiale Superbike, Lorenzo Baldassarri torna nella categoria Supersport ed è considerato uno dei favoriti per il titolo. Il vicecampione del mondo 2022 guida una competitiva Ducati V2 per Orelac Racing.

Lorenzo Baldassarri è passato dalla Moto2 alla Evan Bros Yamaha nel Campionato del Mondo Supersport nel 2022 ed è stato subito uno dei migliori piloti. Il 27enne è stato l'unico in grado di mettere occasionalmente in difficoltà Dominique Aegerter e si è guadagnato la promozione nella classe Superbike con GMT94 come secondo classificato. Ma per l'italiano il passaggio è stato difficile. La "Balda" non è andata oltre il dodicesimo posto e, al 18° posto nel Campionato del Mondo, non è riuscita a trovare una squadra per il 2024.

Baldassarri ha deciso di resettare e ha raggiunto un accordo con Orelac Racing per il Campionato del Mondo Supersport 2024. Il boss del team Nacho Calero, il cui cognome forma il nome della squadra scritto al contrario, ha terminato il suo impegno in Superbike con Kawasaki dopo la scorsa stagione e quest'anno gareggerà solo nella categoria centrale del Campionato del Mondo di serie. Il team spagnolo si affida alla Ducati V2.

Con la competitiva Ducati, Baldassarri può dare un nuovo impulso alla sua carriera e, con buoni risultati, rientrare nel dialogo per il campionato mondiale Superbike. Orelac non è contrario a un ritorno nella massima categoria. Dopo i primi test con la V2 a Valencia e Cartagena, Baldassarri è convinto di aver preso la decisione giusta.

"Abbiamo svolto dei test interessanti a Valencia una settimana fa. C'erano alcuni piloti veloci e le cose stanno andando sempre meglio. Sto iniziando a capire la moto, sia come deve essere guidata che la messa a punto", ha detto il 27enne ai colleghi del Corsedimoto. "Abbiamo provato diverse cose per capire come la moto reagisce ai cambiamenti di assetto. La Ducati mi rende sempre più felice. Siamo pronti per iniziare la stagione".

Orelac ha deciso di non prendere parte ai test di Jerez e Portimão, e sarà testato contro la concorrenza solo a Phillip Island. "Abbiamo ancora dei giorni di test in Australia per sviluppare ulteriormente e migliorare l'intero pacchetto", ha sottolineato Baldassarri. "Inizieremo presto, siamo pronti per la battaglia. Mi sento benissimo, sono in forma e non vedo l'ora che inizi la stagione".