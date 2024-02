Lorenzo Baldassarri: V2 Ducati fá-lo feliz

Depois de um ano no Campeonato do Mundo de Superbike, Lorenzo Baldassarri regressa à categoria Supersport e é considerado um dos favoritos ao título. O vice-campeão do Mundo de 2022 pilota uma Ducati V2 competitiva para a Orelac Racing.

Lorenzo Baldassarri mudou da Moto2 para a Evan Bros Yamaha no Campeonato do Mundo de Supersport em 2022 e foi imediatamente um dos melhores pilotos. O piloto de 27 anos era o único que conseguia ocasionalmente colocar Dominique Aegerter em apuros e ganhou a promoção para a classe Superbike com a GMT94 como vice-campeão. Mas o italiano achou a mudança difícil. "Balda" não conseguiu mais do que o décimo segundo lugar e, em 18º lugar no Campeonato do Mundo, não conseguiu encontrar uma equipa para 2024.

Baldassarri decidiu fazer um reset e chegou a um acordo com a Orelac Racing para o Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. O chefe de equipa Nacho Calero, cujo apelido forma o nome da equipa escrito ao contrário, terminou o seu envolvimento com a Kawasaki na Superbike após a época passada e só vai competir na categoria intermédia do Campeonato do Mundo de produção este ano. A equipa espanhola conta com a Ducati V2 .

Com a competitiva Ducati, Baldassarri pode dar um novo impulso à sua carreira e, com bons resultados, voltar a entrar no diálogo para o Campeonato do Mundo de Superbike. Orelac não é avesso a um regresso à categoria máxima. Após os primeiros testes com a V2 em Valência e Cartagena, Baldassarri está convencido de que tomou a decisão correcta.

"Fizemos alguns testes interessantes em Valência há uma semana. Havia alguns pilotos rápidos e as coisas estão a correr cada vez melhor. Estou a começar a compreender a moto, tanto a forma como tem de ser conduzida como a afinação," disse o piloto de 27 anos aos nossos colegas da Corsedimoto. "Tentámos coisas diferentes para perceber como é que a moto reage às mudanças de afinação. A Ducati deixa-me cada vez mais feliz. Estamos prontos para começar a época."

Orelac decidiu não participar nos testes de Jerez e Portimão, e só vai ser testado contra a concorrência em Phillip Island. "Ainda temos dias de testes na Austrália para desenvolver mais e melhorar todo o pacote", sublinhou Baldassarri. "Vai começar em breve, estamos prontos para a batalha. Sinto-me muito bem, estou em forma e mal posso esperar pelo início da época."