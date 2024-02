Cómo se prepara Simone Corsi para el Campeonato del Mundo de SSP de 2024

Simone Corsi entra con fuerza en el Campeonato del Mundo de Supersport 2024. Aunque el ex piloto de Moto2 se pierda el inicio de la temporada en Phillip Island, se le considera un serio aspirante al título con la Ducati 955 V2.

Tras muchos años en el Campeonato del Mundo de Moto2, Simone Corsi no pudo encontrar equipo y se pasó al Campeonato Italiano de Supersport 2023 con AltoGo Yamaha, que ganó en su primer intento. Corsi también realizó tres prometedoras salidas como invitado en el Campeonato del Mundo. El piloto de 36 años demostró su gran velocidad con un sexto puesto en su carrera de casa en Misano.

El italiano formó equipo con el Ducati Team Renzi Corse para la promoción al Campeonato del Mundo de Supersport 2024. Corsi está disputando el WorldSSP Challenge y, por lo tanto, se perderá el inicio de la temporada en Phillip Island. Sin embargo, dado que Australia es la única carrera en el extranjero este año, ganar el campeonato del mundo no es imposible.



"Será la primera temporada en el Campeonato del Mundo de Supersport para el equipo y también para mí, pero podemos dar la sorpresa", dijo el veterano piloto. "Quiero dar las gracias al propietario del equipo, Stefano Renzi, por esta oportunidad y a todos los patrocinadores que apoyan este importante proyecto. Sé que daremos lo mejor de nosotros mismos por ambas partes".

La preparación del ex piloto de GP es amplia. Tras su primer test con Ducati en diciembre, Corsi probó durante tres días en Valencia la semana pasada y tendrá más jornadas de entrenamiento antes del estreno europeo en marzo.



"El inicio de la temporada en Australia está cada vez más cerca, así que haremos algunos tests en España y luego en Italia antes de la carrera de Barcelona", dijo Corsi. "Cuando me subí a la Ducati por primera vez en Jerez en diciembre, enseguida tuve buenas sensaciones y eso fue importante. Sé que no será fácil porque este año hay muchos pilotos rápidos, pero nuestro objetivo es mantenernos lo más cerca posible de las posiciones que cuentan."