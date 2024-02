Comment Simone Corsi se prépare pour le championnat du monde SSP 2024

Après de nombreuses années passées dans le championnat du monde Moto2, Simone Corsi n'a pas trouvé d'équipe et s'est alors engagé dans le championnat italien Supersport 2023 avec AltoGo Yamaha, qu'il a immédiatement remporté. En outre, Corsi a pris trois départs prometteurs en tant qu'invité dans le championnat du monde. Avec des sixièmes places lors de sa course à domicile à Misano, le pilote de 36 ans a prouvé que sa vitesse était toujours aussi élevée.

Pour accéder au championnat du monde Supersport en 2024, l'Italien s'est allié à l'équipe Ducati Renzi Corse. Corsi participe au WorldSSP Challenge, il sera donc absent lors de l'ouverture de la saison à Phillip Island. Mais comme l'Australie est la seule course outre-mer de cette année, il n'est pas impossible de remporter le championnat du monde.



"Ce sera la première saison en championnat du monde Supersport pour l'équipe et pour moi aussi, mais nous pouvons créer la surprise", a déclaré le vétéran. "Je voudrais remercier le propriétaire de l'équipe, Stefano Renzi, pour cette opportunité et tous les sponsors qui soutiennent cet important projet. Je sais que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes des deux côtés !"

La préparation de l'ancien pilote de GP est vaste. Après son premier test Ducati en décembre, Corsi a effectué trois jours d'essais à Valence la semaine dernière et aura d'autres journées d'entraînement avant le début de la saison européenne en mars.



"Le début de la saison en Australie se rapproche, nous allons donc faire quelques tests en Espagne puis en Italie avant la course de Barcelone pendant cette période", a énuméré Corsi. "Lorsque je suis monté pour la première fois sur la Ducati en décembre à Jerez, j'ai tout de suite eu un bon feeling et c'était important. Je sais que ce ne sera pas facile parce qu'il y a beaucoup de pilotes rapides cette année, mais notre objectif est de rester le plus près possible des positions qui comptent".