Come Simone Corsi si sta preparando per il Campionato del Mondo SSP 2024

Dopo molti anni nel Campionato del Mondo Moto2, Simone Corsi non è riuscito a trovare una squadra e quindi è passato al Campionato Italiano Supersport 2023 con AltoGo Yamaha, che ha vinto al primo tentativo. Corsi ha anche fatto tre promettenti partenze da ospite nel Campionato del Mondo. Il 36enne ha dimostrato la sua costante velocità con un sesto posto nella gara di casa a Misano.

L'italiano ha collaborato con il Ducati Team Renzi Corse per la promozione al Campionato del Mondo Supersport 2024. Corsi sta disputando il WorldSSP Challenge e quindi salterà l'apertura della stagione a Phillip Island. Tuttavia, dato che l'Australia è l'unica gara all'estero di quest'anno, vincere il campionato mondiale non è impossibile.



"Sarà la prima stagione nel Campionato del Mondo Supersport per la squadra e anche per me, ma possiamo fare una sorpresa", ha detto il veterano. "Vorrei ringraziare il proprietario del team Stefano Renzi per questa opportunità e tutti gli sponsor che stanno sostenendo questo importante progetto. So che daremo il massimo da entrambe le parti!".

La preparazione dell'ex pilota di GP è ampia. Dopo il suo primo test Ducati a dicembre, Corsi ha provato per tre giorni a Valencia la scorsa settimana e avrà altri giorni di allenamento prima dell'apertura europea a marzo.



"L'inizio della stagione in Australia si sta avvicinando, quindi faremo alcuni test in Spagna e poi in Italia prima della gara di Barcellona", ha elencato Corsi. "Quando sono salito per la prima volta sulla Ducati a Jerez, a dicembre, ho avuto subito un buon feeling e questo è stato importante. So che non sarà facile perché quest'anno ci sono molti piloti veloci, ma il nostro obiettivo è quello di stare il più vicino possibile alle posizioni che contano".