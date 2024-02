Como Simone Corsi está a preparar-se para o Campeonato do Mundo de SSP de 2024

Simone Corsi é um piloto forte a entrar no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. Mesmo que o antigo piloto de Moto2 falhe a abertura da época em Phillip Island, é considerado um sério candidato ao título com a Ducati 955 V2.

Depois de muitos anos no Campeonato do Mundo de Moto2, Simone Corsi não conseguiu encontrar uma equipa e mudou para o Campeonato Italiano de Supersport de 2023 com a AltoGo Yamaha, que venceu na sua primeira tentativa. Corsi também fez três promissoras partidas como convidado no Campeonato do Mundo. O piloto de 36 anos provou a sua elevada velocidade com um sexto lugar na sua corrida caseira em Misano.

O italiano juntou-se à Ducati Team Renzi Corse para a promoção ao Campeonato do Mundo de Supersport de 2024. Corsi está a disputar o WorldSSP Challenge e, por isso, vai falhar a abertura da época em Phillip Island. No entanto, como a Austrália é a única corrida no estrangeiro este ano, ganhar o campeonato do mundo não é impossível.



"Será a primeira época no Campeonato do Mundo de Supersport para a equipa e também para mim, mas podemos causar uma surpresa", disse o veterano. "Gostaria de agradecer ao proprietário da equipa, Stefano Renzi, por esta oportunidade e a todos os patrocinadores que apoiam este importante projeto. Sei que vamos dar o nosso melhor em ambos os lados!"

A preparação do antigo piloto de GP é extensa. Após o primeiro teste da Ducati em dezembro, Corsi testou durante três dias em Valência na semana passada e terá mais dias de treino antes da abertura europeia em março.



"O início da época na Austrália está cada vez mais próximo, por isso vamos fazer alguns testes em Espanha e depois em Itália antes da corrida em Barcelona," enumerou Corsi. "Quando entrei na Ducati pela primeira vez em Jerez, em dezembro, tive imediatamente uma boa sensação e isso foi importante. Sei que não vai ser fácil porque há muitos pilotos rápidos este ano, mas o nosso objetivo é ficar o mais próximo possível das posições que contam."