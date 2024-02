Un seul pilote wildcard pour l'ouverture de la saison SBK

Phillip Island accueille depuis des années le coup d'envoi de la saison du championnat du monde de motos de série. Seules les restrictions imposées par les autorités pendant la pandémie de coronavirus ont perturbé cette tradition - l'Australie s'était isolée du reste du monde.

Avant le meeting de cette année, qui aura lieu du 23 au 25 février, le dernier test aura lieu lundi et mardi de la même semaine. Il ne s'agit pas de tester de nouveaux composants, mais plutôt de préparer le week-end de course.

En l'état actuel des choses, toutes les équipes se présentent avec leurs pilotes de réserve. Dans la catégorie Supersport, Tom Toparis vient compléter l'équipe. Le jeune homme de 23 ans a remporté la série australienne en 2020 et voulait ensuite passer à la série britannique Supersport.

Mais en 2021, il n'a pas participé à une seule course en raison d'une opération complexe du bras droit - une différence de longueur avec le bras gauche de près de huit centimètres a été compensée ! Mais en 2023, il a terminé troisième et est fortement pressenti pour son départ invité à Phillip Island. Le pilote Yamaha participe également aux tests qui précèdent la course.