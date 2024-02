Un solo pilota wildcard all'apertura della stagione SBK

Phillip Island ha ospitato per anni l'apertura della stagione del Campionato del Mondo di produzione, ma le restrizioni ufficiali durante la pandemia di coronavirus hanno interrotto questa tradizione: l'Australia si era chiusa al resto del mondo.

Prima dell'appuntamento di quest'anno, dal 23 al 25 febbraio, il test finale si svolgerà il lunedì e il martedì della stessa settimana. Tuttavia, i nuovi componenti non saranno più testati qui, ma serviranno come preparazione per il weekend di gara.

Allo stato attuale, tutte le squadre si schiereranno con i loro piloti. Nella categoria Supersport, lo schieramento sarà completato da Tom Toparis. Il 23enne ha vinto la serie australiana nel 2020 e poi ha voluto passare alla Supersport britannica.

Tuttavia, nel 2021 non ha disputato nemmeno una gara a causa di un intervento chirurgico al braccio destro, che ha compensato una differenza di lunghezza di quasi otto centimetri rispetto al braccio sinistro! Tuttavia, nel 2023 si è classificato terzo ed è un forte concorrente per la sua partenza da ospite a Phillip Island. Il pilota della Yamaha parteciperà anche ai test pre-stagionali.