Apenas um piloto wildcard na abertura da temporada de SBK

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 está a arrancar, com a primeira sessão de treinos oficiais da nova temporada a ter lugar dentro de uma semana em Phillip Island. O campo de participantes será complementado por um piloto convidado da Austrália.

Há anos que Phillip Island acolhe a abertura da temporada do Campeonato do Mundo de Produção, mas as restrições oficiais durante a pandemia do coronavírus interromperam esta tradição - a Austrália tinha-se isolado do resto do mundo.

Antes da reunião deste ano, de 23 a 25 de fevereiro, o teste final terá lugar na segunda e terça-feira da mesma semana. No entanto, os novos componentes já não serão testados aqui; em vez disso, este teste servirá de preparação para o fim de semana da corrida.

Hoje, todas as equipas alinharão com os seus pilotos. Na categoria Supersport, o alinhamento será completado por Tom Toparis. O jovem de 23 anos venceu a série australiana em 2020 e depois quis mudar para a série British Supersport.

No entanto, ele não fez uma única corrida em 2021 devido a uma extensa cirurgia no braço direito - uma diferença de comprimento de quase oito centímetros em relação ao braço esquerdo foi compensada! No entanto, terminou em terceiro lugar em 2023 e é um forte candidato à sua estreia como convidado em Phillip Island. O piloto da Yamaha também vai participar no teste de pré-época.