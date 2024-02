Cauchemar pour les préparateurs : les mêmes moteurs de course pour tous

Jusqu'à la fin de l'année 2021, les règles du championnat du monde Supersport étaient les suivantes : machines à quatre cylindres jusqu'à 600 cm3 maximum, trois cylindres jusqu'à 675 et deux cylindres jusqu'à 750 cm3.



Comme ces directives n'ont plus rien à voir avec l'évolution actuelle du marché, les règles ont été adaptées à partir de la saison 2022. Depuis, il existe une règle d'équilibre et les limites de cylindrée ne sont plus aussi rigides. C'est pourquoi nous voyons désormais des motos comme la Ducati V2 de 955 cm3, la MV Agusta F3 de 800 cm3 ou la Triumph Street Triple RS de 765 cm3 dans la catégorie moyenne du championnat du monde. Une moto de la marque chinoise QJ Motor, équipée d'un moteur quatre cylindres de 800 cm3, sera également homologuée d'ici le début de la saison européenne fin mars à Barcelone. Et pour l'année prochaine, la Yamaha R9 sera équipée d'un moteur trois cylindres de 900 cm3.

Le règlement Next-Generation a été introduit pour ces machines de plus grande cylindrée et s'applique depuis cette année à tous les participants. Cela a pour conséquence que les constructeurs avec des machines traditionnelles à quatre cylindres de 600 cm3 (Yamaha, Kawasaki, Honda) doivent également faire homologuer certaines pièces importantes du moteur comme la culasse ou l'arbre à cames.

Pour les préparateurs à succès comme Ten Kate, c'est un coup bas, car ils sont ainsi privés de l'avantage technique qu'ils ont acquis pendant des années et ne peuvent pas développer leurs moteurs comme ils le faisaient jusqu'à présent. Pour les équipes moins fortes, c'est une bénédiction, car le règlement leur donne accès à un matériel nettement plus performant.

"La caractéristique des règles de la nouvelle génération est que la configuration du moteur doit être homologuée", a expliqué Andrea Dosoli, directeur de course de Yamaha, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous avons donc été contraints de choisir une variante pour tous nos pilotes. Cela a entraîné un certain travail pour Yamaha, car nous avons dû développer une culasse, par exemple".

Yamaha a pris le meilleur matériel disponible, a décidé d'une configuration et a dû ensuite la produire en quantité suffisante pour tous ses pilotes.

Un inconvénient pour toutes les équipes Yamaha, Kawasaki et Honda : comme seules les pièces homologuées sont autorisées, il a fallu acheter un certain nombre de nouveaux matériels, ce qui représente des coûts non négligeables.

"En revanche, ils n'ont plus aucun frais de développement", a constaté Dosoli. "Les équipes qui avaient l'habitude de développer beaucoup sont maintenant un peu limitées dans leur liberté. Elles ne doivent plus pour cela investir beaucoup d'argent dans des pièces spéciales, comme elles le faisaient jusqu'à présent. L'idée sous-jacente est qu'à l'avenir, ces pièces homologuées seront également utilisées dans les championnats nationaux, pour autant qu'ils suivent le règlement du championnat du monde. Je pars du principe qu'ils seront de plus en plus nombreux à le faire".