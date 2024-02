Un incubo per i tuner: motori da corsa uguali per tutti

Fino alla fine del 2021, nel Campionato del Mondo Supersport erano ammesse le moto a quattro cilindri fino a un massimo di 600 cc, a tre cilindri fino a 675 cc e a due cilindri fino a 750 cc.



Poiché queste specifiche non hanno più nulla a che fare con l'attuale situazione del mercato, le regole sono state adattate a partire dalla stagione 2022. Da allora è stata introdotta una regola di bilanciamento e i limiti di cilindrata non sono più così rigidi. Di conseguenza, ora vediamo anche moto come la Ducati V2 da 955 cc, la MV Agusta F3 da 800 cc o la Triumph Street Triple RS da 765 cc nella classe media del Campionato del Mondo. Anche una moto del marchio cinese QJ Motor con un motore a quattro cilindri da 800 cc sarà omologata prima dell'apertura europea a fine marzo a Barcellona. Per il prossimo anno, la Yamaha R9 sarà dotata di un motore a tre cilindri da 900 cc.

I regolamenti di nuova generazione sono stati introdotti per queste moto di cilindrata maggiore e si applicano a tutti i partecipanti da quest'anno. Di conseguenza, i produttori di moto tradizionali a quattro cilindri da 600 cc (Yamaha, Kawasaki, Honda) devono far omologare anche alcune parti importanti del motore, come la testa del cilindro o l'albero a camme.

Per i preparatori di successo come Ten Kate, si tratta di un colpo basso, in quanto li priva del vantaggio tecnico accumulato negli anni e impedisce loro di sviluppare i motori come prima. Per i team meno forti, invece, si tratta di una benedizione, in quanto i regolamenti consentono loro di accedere a materiali significativamente migliori.

"Una caratteristica delle regole di nuova generazione è che la configurazione del motore deve essere omologata", ha spiegato Andrea Dosoli, responsabile del reparto corse Yamaha, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Quindi siamo stati costretti a decidere una variante per tutti i nostri piloti. Questo ha comportato un po' di lavoro per la Yamaha, perché abbiamo dovuto sviluppare una testa di cilindro, per esempio".

Yamaha ha preso il miglior materiale disponibile, ha deciso una configurazione e poi ha dovuto produrla in quantità sufficienti per tutti i suoi piloti.

Uno svantaggio per tutti i team Yamaha, Kawasaki e Honda: poiché sono consentite solo parti omologate, è stato necessario acquistare nuovo materiale, con costi considerevoli.

"In cambio, non hanno più costi di sviluppo", ha detto Dosoli. "I team che erano abituati a sviluppare molto sono ora un po' limitati nella loro libertà. Non devono più investire molto denaro in parti speciali, come facevano in precedenza. L'idea di fondo è che in futuro queste parti omologate potranno essere utilizzate anche nei campionati nazionali, a patto che seguano le regole del campionato mondiale. Presumo che sempre più persone lo faranno".