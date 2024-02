Pesadelo para os tuners: os mesmos motores de corrida para todos

A partir deste ano, todos os fabricantes do Campeonato do Mundo de Supersport devem ter a sua configuração de motor homologada. Os tempos em que os afinadores privados conseguiam obter grandes vantagens acabaram.

Até ao final de 2021, aplicava-se o seguinte no Campeonato do Mundo de Supersport: eram permitidas máquinas de quatro cilindros até um máximo de 600 cc, de três cilindros até 675 cc e de dois cilindros até 750 cc.



Como estas especificações já não têm nada a ver com a situação atual do mercado, as regras foram adaptadas a partir da época de 2022. Desde então, foi introduzida uma regra de equilíbrio e os limites de cilindrada deixaram de ser tão rígidos. Como resultado, agora também vemos motos como a Ducati V2 com 955 cc, a MV Agusta F3 com 800 cc ou a Triumph Street Triple RS com 765 cc na classe média do Campeonato do Mundo. Uma moto da marca chinesa QJ Motor com um motor de quatro cilindros de 800 cc também será homologada antes da abertura europeia no final de março em Barcelona. E para o próximo ano, a Yamaha R9 virá com um motor de três cilindros de 900 cc.

Os regulamentos de nova geração foram introduzidos para estas máquinas de maior cilindrada e aplicam-se a todos os participantes desde este ano. Como resultado, os fabricantes com máquinas tradicionais de 600cc e quatro cilindros (Yamaha, Kawasaki, Honda) também devem ter certas peças importantes do motor, como a cabeça do cilindro ou a árvore de cames, homologadas.

Para os afinadores de sucesso, como a Ten Kate, isto é um golpe baixo, pois priva-os da vantagem técnica que construíram ao longo dos anos e impede-os de desenvolver os seus motores como antes. Para as equipas menos fortes, é uma bênção, uma vez que os regulamentos lhes dão acesso a material significativamente melhor.

"Uma caraterística das regras da próxima geração é que a configuração do motor deve ser homologada", explicou o Diretor de Corridas da Yamaha, Andrea Dosoli, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Por isso, fomos forçados a decidir sobre uma variante para todos os nossos pilotos. Isto implicou algum trabalho para a Yamaha, porque tivemos de desenvolver uma cabeça de cilindro, por exemplo."

A Yamaha utilizou o melhor material disponível, decidiu-se por uma configuração e depois teve de a produzir em quantidades suficientes para todos os seus pilotos.

Uma desvantagem para todas as equipas Yamaha, Kawasaki e Honda: como só são permitidas peças homologadas, foi necessário comprar algum material novo, o que está associado a custos consideráveis.

"Em contrapartida, deixaram de ter custos de desenvolvimento", disse Dosoli. "As equipas que estavam habituadas a desenvolver muito estão agora um pouco limitadas na sua liberdade. Já não precisam de investir muito dinheiro em peças especiais, como faziam anteriormente. A ideia por detrás disto é que estas peças homologadas também serão utilizadas nos campeonatos nacionais no futuro, desde que sigam os regulamentos do campeonato mundial. Presumo que cada vez mais pessoas o farão".