Segundo equipo Triumph con experiencia técnica alemana

El empresario checo Ludek Weag participa en carreras de motos desde 2014. En 2020 y 2021 compitió con Yamaha en el Campeonato del Mundo de Supersport, esta temporada por primera vez con Triumph. Para su equipo WRP - RT Motorsport by SKM, ha fichado como pilotos al español Jorge Navarro y al escocés John McPhee.

El director técnico es Frank Krekeler, de Greven, Renania del Norte-Westfalia, con quien SPEEDWEEK.com se entrevistó el domingo en el paddock del circuito del Gran Premio de Phillip Island. "Soy responsable, pero hay mucha gente buena involucrada en este equipo, no me pongo en primer plano", comenzó el socio de la empresa SKM con su habitual aire reservado. "WRP fabrica ella misma muchas piezas complementarias, como estriberas, extremos de manillar o abrazaderas triples, en un día si es necesario. La empresa está excelentemente equipada y cuenta con muy buenas máquinas y empleados. Ellos mismos fabrican todas las piezas torneadas y fresadas".

El jefe de Wepol, Ludek Weag, ha creado unas condiciones que un equipo de carreras no podría desear mejores, hasta en la financiación. Krekeler, que pasó semanas montando las motos en el taller de Chlumetz an der Cidlina (Chlumec nad Cidlinou), es el responsable de que la Triumph Street Triple RS 765 sea competitiva. "He estado en la República Checa casi todas las semanas durante las últimas ocho semanas, siempre durante tres o cuatro días", dijo el Jefe de Tecnología. "Cuando estábamos probando, estuve allí durante quince días seguidos. Cuando empiece la temporada, no estaré allí tan a menudo, pero por supuesto siempre nos reuniremos para hacer trabajo de desarrollo juntos". Muchos de los mecánicos y técnicos del equipo vienen de todo el mundo, somos muy internacionales".

WRP, las siglas de Wepol Racing Parts, empezó a construir las motos de carreras con motos de serie, mientras que Triumph aportó las piezas del kit. "La moto tiene una buena base y potencial", atestigua Krekeler. "Me ha sorprendido lo buena que es la moto. Fabricamos motores para pilotos de track day con la empresa SKM, igual que hace WRP, que es una empresa conjunta. Mis clientes proceden tradicionalmente del segmento de 600cc. También tengo algunos clientes con una Triumph 675 o 765, así que no me resultaba del todo desconocida la moto. Sin embargo, todavía tengo que familiarizarme más intensamente con la nueva generación. Es emocionante, pero un territorio nuevo - y técnicamente desafiante".

Con su dúo de pilotos Navarro/McPhee, WRP no tiene nada que ocultar al equipo nominalmente número 1 de Triumph, formado por Ondrej Vostatek y Tom Booth-Amos. "Pero hay que tener en cuenta que ellos cuentan con el apoyo directo de la fábrica, algo de lo que nosotros no disfrutamos", dijo Frank. "Trabajamos con Triumph, WRP tiene sus contactos y podemos utilizarlos juntos. En muchas áreas, sin embargo, estamos solos. No obstante, creo que estamos en condiciones de mantener el ritmo. Somos prudentemente optimistas, pero primero tenemos que consolidarnos. Nuestro tiempo de preparación ha sido corto: al final de la temporada pasada, participamos sabiamente en una prueba del Campeonato de España en Barcelona, donde ambos pilotos subieron al podio una vez cada uno. Luego probamos durante un día en Valencia y tres en Jerez. En Australia, queremos prepararnos lo mejor posible, cometer el menor número de errores y hacer un buen papel. Sin embargo, la temporada no empieza realmente para nosotros hasta Europa: Phillip Island es un gran reto para el lanzamiento de un proyecto".