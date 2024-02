Deuxième équipe Triumph avec le savoir-faire technique allemand

Depuis 2014, l'entrepreneur tchèque Ludek Weag s'est engagé dans la compétition moto. En 2020 et 2021, il a participé au championnat du monde Supersport avec Yamaha, et cette saison pour la première fois avec Triumph. Pour son équipe WRP - RT Motorsport by SKM, il a engagé l'Espagnol Jorge Navarro et l'Écossais John McPhee comme pilotes.

Le directeur technique est Frank Krekeler de Greven en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, que SPEEDWEEK.com a rencontré dimanche dans le paddock du circuit du Grand Prix de Phillip Island pour une interview. "Je suis certes responsable, mais beaucoup de bonnes personnes sont impliquées dans cette équipe, je ne me mets pas en avant", a commencé le copropriétaire de la société SKM avec sa réserve habituelle. "WRP construit elle-même de nombreuses pièces rapportées comme des repose-pieds, des embouts de guidon ou des tés de fourche, et ce dans la journée s'il le faut. L'entreprise est parfaitement équipée et dispose de très bonnes machines et de très bons collaborateurs. Ils fabriquent eux-mêmes toutes les pièces tournées et fraisées".

Le patron de Wepol, Ludek Weag, a créé des conditions qu'une équipe de course ne pourrait pas mieux souhaiter - jusqu'au financement. Krekeler doit veiller à ce que les Triumph Street Triple RS 765 soient compétitives, lui qui a participé pendant des semaines au montage des motos dans l'atelier de Chlumetz an der Cidlina (Chlumec nad Cidlinou). "Au cours des huit dernières semaines, j'étais en République tchèque presque chaque semaine, toujours pendant trois ou quatre jours", a raconté le chef technique. "Quand nous étions en test, j'ai passé deux semaines d'affilée sur le terrain. Si la saison se déroule, je ne serai pas aussi souvent là-bas, mais bien sûr, nous nous retrouverons toujours pour faire du travail de développement ensemble. Beaucoup de mécaniciens et de techniciens de l'équipe viennent de partout, nous sommes très internationaux".

WRP, dont les lettres signifient Wepol Racing Parts, a commencé à construire les machines de course avec des motos de série, Triumph apportant les pièces en kit. "La moto a une bonne base et du potentiel", atteste Krekeler. "J'ai été surpris par la qualité de la moto. Avec la société SKM, nous faisons des moteurs pour les pilotes de track-day, tout comme le fait WRP, c'est une joint-venture. Ma clientèle vient traditionnellement du segment des 600cc. J'ai aussi quelques clients avec une Triumph 675 ou 765, donc cette moto ne m'était pas totalement étrangère. Mais je dois encore me familiariser plus intensément avec le thème de la Next Generation. C'est passionnant, mais c'est un terrain inconnu - et un défi technique".

Avec son duo de pilotes Navarro/McPhee, WRP n'a pas à rougir devant l'équipe nominale numéro 1 de Triumph avec Ondrej Vostatek et Tom Booth-Amos. "Il faut toutefois noter qu'ils bénéficient d'un soutien direct de l'usine, ce dont nous ne jouissons pas de la sorte", a fait remarquer Frank. "Nous travaillons avec Triumph, WRP a ses interlocuteurs, nous pouvons utiliser cela ensemble. Mais dans de nombreux domaines, nous sommes livrés à nous-mêmes. Malgré tout, je pense que nous sommes en mesure de suivre le rythme. Nous sommes prudemment optimistes, mais nous devons d'abord nous établir. Notre temps de préparation a été court : à la fin de la saison dernière, nous avons sagement participé à une course du championnat espagnol à Barcelone, où les deux pilotes sont montés une fois sur le podium chacun. Ensuite, nous avons effectué une journée d'essais à Valence et trois à Jerez. En Australie, nous voulons nous préparer au mieux, faire peu d'erreurs et bien réussir. Mais pour nous, la saison ne commence vraiment qu'en Europe - pour un début de projet, Phillip Island est un énorme défi".