Secondo team Triumph con esperienza tecnica tedesca

L'imprenditore ceco Ludek Weag è impegnato nelle competizioni motociclistiche dal 2014. Nel 2020 e nel 2021 ha gareggiato con la Yamaha nel campionato mondiale Supersport, questa stagione per la prima volta con la Triumph. Per il suo team WRP - RT Motorsport by SKM ha ingaggiato come piloti lo spagnolo Jorge Navarro e lo scozzese John McPhee.

Il direttore tecnico è Frank Krekeler di Greven, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, che SPEEDWEEK.com ha incontrato domenica per un'intervista nel paddock del circuito del Gran Premio di Phillip Island. "Sono responsabile, ma ci sono molte persone valide coinvolte in questo team, non mi metto in primo piano", ha esordito il socio dell'azienda SKM nel suo solito modo riservato. "WRP costruisce da sé molti componenti aggiuntivi, come pedane, terminali del manubrio o morsetti tripli, se necessario in un giorno. L'azienda è ottimamente attrezzata e dispone di macchine e dipendenti molto validi. Producono da soli tutti i pezzi torniti e fresati".

Il capo di Wepol, Ludek Weag, ha creato condizioni che una squadra corse non potrebbe desiderare di più, fino al finanziamento. Krekeler, che ha trascorso settimane ad assemblare le moto nell'officina di Chlumetz an der Cidlina (Chlumec nad Cidlinou), è responsabile di garantire la competitività della Triumph Street Triple RS 765. "Nelle ultime otto settimane sono stato in Repubblica Ceca quasi ogni settimana, sempre per tre o quattro giorni", ha detto il responsabile della tecnologia. "Quando abbiamo fatto i test, sono stato lì per quindici giorni di fila. Quando inizierà la stagione, non sarò più così spesso, ma naturalmente ci incontreremo sempre per fare del lavoro di sviluppo insieme". Molti dei meccanici e dei tecnici della squadra provengono da tutto il mondo, siamo molto internazionali".

WRP, la sigla sta per Wepol Racing Parts, ha iniziato a costruire le moto da corsa con moto di serie, mentre Triumph ha contribuito con le parti in kit. "La moto ha una buona base e un buon potenziale", afferma Krekeler. "Sono rimasto sorpreso dalla bontà della moto. Produciamo motori per i piloti da pista con l'azienda SKM, proprio come fa WRP, che è una joint venture. I miei clienti provengono tradizionalmente dal segmento delle 600cc. Ho anche alcuni clienti con una Triumph 675 o 765, quindi non ero del tutto estraneo alla moto. Tuttavia, devo ancora familiarizzare più a fondo con la nuova generazione. È emozionante, ma è un territorio nuovo e tecnicamente impegnativo".

Con la sua coppia di piloti Navarro/McPhee, WRP non ha nulla da nascondere alla squadra numero 1 di Triumph, composta da Ondrej Vostatek e Tom Booth-Amos. "Ma bisogna considerare che loro hanno il supporto diretto della fabbrica, cosa di cui noi non godiamo", ha detto Frank. "Lavoriamo insieme a Triumph, WRP ha i suoi contatti e possiamo sfruttarli insieme. In molte aree, però, siamo soli. Tuttavia, credo che siamo in grado di tenere il passo. Siamo cautamente ottimisti, ma dobbiamo prima affermarci. Il nostro tempo di preparazione è stato breve: alla fine della scorsa stagione, abbiamo saggiamente partecipato a un round del campionato spagnolo a Barcellona, dove entrambi i piloti sono saliti sul podio una volta ciascuno. Abbiamo poi effettuato un giorno di test a Valencia e tre a Jerez. In Australia vogliamo prepararci al meglio, fare meno errori possibili e ottenere buone prestazioni. Tuttavia, la stagione per noi non inizierà prima dell'Europa: Phillip Island è una sfida enorme per il lancio di un progetto".