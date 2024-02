Segunda equipa Triumph com conhecimentos técnicos alemães

No Campeonato do Mundo de Supersport de 2024, veremos pela primeira vez duas equipas do fabricante britânico Triumph. O SPEEDWEEK.com falou com Frank Krekeler, Diretor Técnico da equipa checa WRP.

O empresário checo Ludek Weag está envolvido em corridas de motos desde 2014. Em 2020 e 2021, ele competiu com a Yamaha no Campeonato Mundial de Supersport, nesta temporada pela primeira vez com a Triumph. Para a sua equipa WRP - RT Motorsport by SKM, contratou o espanhol Jorge Navarro e o escocês John McPhee como pilotos.

O Diretor Técnico é Frank Krekeler, de Greven, na Renânia do Norte-Vestefália, com quem o SPEEDWEEK.com se encontrou para uma entrevista no paddock do Circuito do Grande Prémio de Phillip Island, no domingo. "Sou responsável, mas há muita gente boa envolvida nesta equipa, não me coloco em primeiro plano", começou por dizer o sócio da empresa SKM, na sua habitual forma reservada. "A WRP constrói ela própria muitas peças adicionais, como apoios para os pés, extremidades do guiador ou pinças triplas, num dia, se necessário. A empresa está excelentemente equipada e tem máquinas e funcionários muito bons. Produzem eles próprios todas as peças torneadas e fresadas."

O chefe da Wepol, Ludek Weag, criou condições que uma equipa de corrida não poderia desejar melhor - até ao financiamento. Krekeler, que passou semanas a montar as motos na oficina em Chlumetz an der Cidlina (Chlumec nad Cidlinou), é responsável por garantir que a Triumph Street Triple RS 765 é competitiva. "Estive na República Checa quase todas as semanas nas últimas oito semanas, sempre durante três ou quatro dias", disse o Chefe de Tecnologia. "Quando estávamos a testar, estive lá durante quinze dias seguidos. Quando a época começar, não vou estar lá tantas vezes, mas é claro que nos vamos encontrar sempre para fazermos trabalho de desenvolvimento em conjunto. Muitos dos mecânicos e técnicos da equipa vêm de todo o mundo, somos muito internacionais".

A WRP, as letras significam Wepol Racing Parts, começou a construir as motos de corrida com motos de produção, enquanto a Triumph contribuiu com as peças do kit. "A mota tem uma boa base e potencial", atesta Krekeler. "Fiquei surpreendido com a qualidade da mota. Fabricamos motores para pilotos de track day com a empresa SKM, tal como faz a WRP, que é uma joint venture. Os meus clientes vêm tradicionalmente do segmento das 600cc. Também tenho alguns clientes que têm uma Triumph 675 ou 765, por isso não estava completamente desconhecido da mota. No entanto, ainda preciso de me familiarizar mais intensamente com a próxima geração. É emocionante, mas é um território novo - e tecnicamente desafiante."

Com a sua dupla de pilotos Navarro/McPhee, a WRP não tem nada a esconder da equipa nominalmente número 1 da Triumph, Ondrej Vostatek e Tom Booth-Amos. "Mas é preciso ter em conta que eles têm apoio direto da fábrica, o que não acontece connosco", disse Frank. "Trabalhamos em conjunto com a Triumph, o WRP tem os seus contactos e podemos utilizar isso em conjunto. Em muitas áreas, no entanto, estamos por nossa conta. No entanto, penso que estamos em condições de acompanhar o ritmo. Estamos cautelosamente optimistas, mas temos de nos estabelecer primeiro. O nosso tempo de preparação foi curto: no final da época passada, participámos sabiamente numa ronda do Campeonato de Espanha em Barcelona, onde ambos os pilotos terminaram no pódio uma vez cada um. Depois testámos durante um dia em Valência e três em Jerez. Na Austrália, queremos preparar-nos o melhor possível, cometer o mínimo de erros possível e ter um bom desempenho. No entanto, a época só começa na Europa - Phillip Island é um enorme desafio para o lançamento de um projeto."