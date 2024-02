Marcel Schrötter (31): "Esto requiere un cambio"

Marcel Schrötter iniciará el próximo fin de semana su segunda temporada en el Campeonato del Mundo de Supersport. Con siete podios y el tercer puesto en el Campeonato del Mundo del año pasado, el bávaro del equipo MV Agusta Reparto Corse se estableció inmediatamente entre los mejores del mundo, y la prueba del lunes debería sentar las bases para cosas mayores por venir.

Al contrario que en 2023, Schrötter y su equipo viajaron a Australia con la certeza de estar bien preparados. Durante una estancia de cinco días a finales de enero en el circuito de Jerez de la Frontera, en el sur de España, se realizaron importantes trabajos preliminares.

Debido a problemas logísticos inesperados, el test previsto inicialmente para dos días tuvo que ser reprogramado con poca antelación. Como resultado, los pilotos de Supersport tendrán la pista para ellos solos el lunes, seguidos por los ases de Superbike el martes.

"Estoy muy contento de que empiece la temporada", dijo Marcel. "También me encanta estar en Australia. Por desgracia, esta carrera es la única que se disputa en el extranjero este año. El descanso después de nuestro largo test en Jerez hace un mes no fue demasiado largo. Sin embargo, ha llegado el momento de volver a subirme a la moto de carreras. En lugar de tener cuatro sesiones en dos días, los pilotos de Supersport sólo probaremos el lunes. Eso significa un cambio en el programa de pruebas para nosotros. El tiempo total en pista no cambiará mucho y espero que podamos aprovecharlo al máximo. Estoy deseando que empiece la temporada en Phillip Island y estoy muy motivado. Espero que podamos empezar con buen pie y sentar las bases de una buena temporada".