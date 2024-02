Marcel Schrötter (31) : "Cela nécessite un changement".

Le week-end prochain, Marcel Schrötter entamera sa deuxième saison dans le championnat du monde Supersport. Avec sept podiums et une troisième place au championnat du monde, le Bavarois de l'équipe MV Agusta Reparto Corse s'est d'emblée établi parmi l'élite mondiale l'année dernière, le test de lundi doit poser les bases pour de plus grandes choses.

Contrairement à 2023, Schrötter et son équipe se sont rendus en Australie avec la certitude d'être bien préparés. Lors d'un séjour de cinq jours fin janvier sur le circuit de Jerez de la Frontera, dans le sud de l'Espagne, un important travail préparatoire a été effectué.

En raison de problèmes logistiques inattendus, le test initialement prévu sur deux jours a dû être reprogrammé à la dernière minute. Ainsi, les pilotes Supersport auront le circuit pour eux seuls le lundi, tandis que les as du Superbike rouleront le mardi.

"Je suis super content que la saison commence vraiment maintenant", a raconté Marcel. "En plus, j'adore être en Australie. Malheureusement, cette course est la seule à l'étranger cette année. La pause après notre long séjour d'essai à Jerez il y a un mois n'a pas été trop longue. Néanmoins, il est temps pour moi de remonter sur ma moto de course. Au lieu d'avoir quatre sessions sur deux jours, nous, les pilotes Supersport, ne testerons que le lundi. Cela nous oblige à modifier notre programme d'essais. Le temps de piste global ne changera pas beaucoup et nous espérons pouvoir en profiter pleinement. J'attends avec impatience le début de la saison à Phillip Island et je suis très motivé. J'espère que nous pourrons prendre un bon départ et poser les bases d'une saison solide".